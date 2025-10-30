FOTO Președintele Nicușor Dan a mers joi dimineață la Monumentul Colectiv

Președintele Nicușor Dan a mers joi dimineață la monumentul ridicat în memoria victimelor incendiului de la Colectiv. Astăzi se împlinesc 10 ani de la tragedia soldată cu 65 de oameni morți.

Nicuşor Dan a depus o coroană de flori, a prins o lumânare și s-a înclinat în memoria victimelor, potrivit imaginilor surprinse de la fața locului.

Monumentul Colectiv a fost ridicat în 2016 în amintirea celor 65 de tineri morți în urma incendiului, acesta fiind amplasat în piaţeta din faţa fostului club.

65 de oameni au murit după incendiul de la Clubul Colectiv din 30 octombrie 2015, când, în timpul unui concert susținut de trupa Goodbye to Gravity, un incendiu a izbucnit de la mai multe artificii, care au aprins buretele folosit pentru antifonare.

27 dintre ei au murit în acea noapte. 37 au supraviețuit focului, dar au decedat ulterior la spital, într-un interval cuprins între o săptămână și patru luni și jumătate de la incendiu.

Joi, de la ora 18.00, mai multe organizaţii civice organizează un marş în Bucureşti, pentru a marca 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv.