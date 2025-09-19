FOTO Primăria Sectorului 2 a cumpărat mii de pubele şi zeci de utilaje care stau nefolosite / Care este valoarea contractului

În ultimul an, Sectorul 2 s-a umplut de containere cu pubele multi-fracţie, pe culori, pentru colectare separată a deşeurilor, însă niciunul nu este funcțional. Au fost amplasate în preajma scărilor de bloc şi în curțile caselor, iar din lipsă de spaţiu unele au fost puse direct în gradinile blocurilor. Administrația locală a explicat pentru HotNews că activarea efectivă a noului mecanism de colectare selectivă este condiționată de desemnarea unui nou operator de salubrizare din sector.

De salubritatea Sectorului 2 se ocupă, din 1999, compania Supercom, chiar dacă Primăria a fost obligată de instanţă, încă de acum 10 ani să desemneze, prin licitație, un nou operator.

În condițiile în care aceste recipiente nu sunt operaţionale, locurile în care au fost amplasate au devenit zone insalubre, pline de gunoaie, pentru că locuitorii aruncă acolo deşeurile. De asemenea, unele pubele au fost distruse, iar altele au dispărut.

Pubele multi-fracție din Sectorul 2

HotNews a solicitat Primăriei Sectorului 2 să explice care este scopul acestor containere, prin ce contract au fost achiziţionate şi câţi bani s-au cheltuit pentru ele.

Primăria Sectorului 2 a răspuns că acestea au fost achiziţionate şi distribuite în cadrul proiectului „Infrastructură de colectare separată pentru atingerea obiectivelor de reciclare a deşeurilor din Sectorul 2”, finanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), adică din fonduri europene.

Potrivit Primăriei Sectorului 2, au fost cumpărate echipamente și utilaje, autospeciale, mașini specifice activităților de salubrizare, pentru colectare separată, multi-fracţii, a deşeurilor. Deșeurile vor putea fi colectate separat, pe 5 fracţii, respectiv: hârtie/carton, sticlă, plastic/metal, deșeu menajer, biodeşeu.

Primăria Sectorului 2 spune că această infrastructură formată din module, pubele şi maşini / autospeciale are implementat un sistem format din CIP-uri de identificare şi un program software, pentru cântărire, monitorizare şi control, în scopul aplicării principiului „plăteşte pentru cât arunci”.

Pentru a fi utilizată noua infrastructură de colectare selectivă este nevoie de un nou operator

„Activarea efectivă a acestui nou mecanism de colectare selectivă este condiționată de finalizarea procedurilor legale pentru desemnarea operatorului de salubrizare care va gestiona activitățile pentru colectarea deșeurilor reciclabile”, au răspuns reprezentanţii Primăriei Sectorului 2 întrebaţi când va fi utilizată această nouă infrastructură de colectare selectivă.

Însă, nu e clar când va fi delegat un nou operator, în condițiile în care nici nu a început vreo procedură în acest sens.

„Aceste echipamente vor deveni operaționale odată cu delegarea unui nou operator, ce va fi selectat în mod transparent, printr-o procedură competitivă (licitație deschisă) pentru delegarea serviciului de salubrizare. Igienizarea lor va fi una dintre sarcinile ce vor reveni noului operator de salubrizare desemnat în urma procedurii de delegare”, au afirmat reprezentanţii Primăriei.

Conform acestora, „până la acest moment nu a fost inițiată procedura de achiziții publice având ca obiect salubrizarea”: „Documentația de atribuire a procedurii respective a fost elaborată însă, conform procedurilor, și urmează a fi supusă aprobării Consiliului Local al Sectorului, după finalizarea dezbaterii publice“.

Cât au costat pubelele și utilajele pentru colectarea selectivă a gunoiului

Achiziţia noii infrastructuri de colectare a deșeurilor a fost făcută printr-o licitaţie desfăşurată în 2023.

Contractul a fost semnat în mai 2023 cu Asocierea CTE Solution-Utilaje Specializate SRL (lider) și Grădinariu Import Export SRL (asociat). Prețul contractului are valoarea de 84 milioane lei, la care se adaugă TVA în valoare de 15,9 milioane lei.

Potrivit Primăriei Sectorului 2, prin acest contract s-au achiziţionat mai multe echipamente și utilaje, autospeciale, mașini specifice activităților de salubrizare, obținute cu finanțare europeană:

– Autocompactor minim 10 mc biodeșeuri menajere – 11 buc.

– Autocompactor minim 16 mc biodeșeuri similare – 4 buc.

– Autocompactor minim 16 mc reciclabile menajere – 11 buc.

– Autocompactor minim 10 mc reciclabile menajere – 9 buc.

– Autocompactor minim 5 mc reciclabile menajere – 4 buc.

– Autocompactor minim 10 mc reciclabile similare – 7 buc.

– Pubele 240l reciclabile HC blocuri – 2.041 buc.

– Pubele 240l reciclabile PM blocuri – 4.775 buc.

– Pubele 240l reciclabile sticlă blocuri – 3.400 buc.

– Recipienti grupati pentru colectare separată deșeuri, multi-fracție (câte 5 pubele de 240l: 2 HC, 2 PM și 1 rezidual), pentru blocuri – 2.500 buc.

– Pubele 120l reciclabile HC case – 29.992 buc.

– Pubele 120l reciclabile PM case – 29.992 buc.

– Pubele 80l rezidual case – 29.992 buc.

– Pubele 240l biodeșeuri blocuri – 3.400 buc.

– Pubele 80l biodeșeuri case – 29.992 buc.

Întrebările la care Primăria Sectorului 2 nu a răspuns

HotNews a transmis către Primăria Sectorului 2 mai multe întrebări, la care încă nu a răspuns:

1. Care sunt consecințele în situația în care această infrastructură nu devine operațională în 2026? Pot fi solicitată returnarea finanțării de către Comisia Europeană? Concret, până când în 2026 trebuie să devină operațională această infrastructură?

2. De ce au fost distribuite recipiente pentru colectare selectivă înainte de a fi delegat un operator?

3. Ce se întâmplă cu recipientele care au fost devalizate şi în cazurile în care pubelele au furate?

4. În ceea ce privește autocompactoarele, unde se află acestea, și cum sunt folosite?

5. Când va fi lansată efectiv licitația pentru un nou operator și cât estimați să dureze aceasta?

Desemnarea unui operator de salubritate, întârziată de 10 ani

Problemele Primăriei Sectorului 2 legate de desemnarea unui nou operator de salubritate sunt vechi. În 1999, Primăria Sectorului 2 a semnat un contract pe o perioadă de cinci ani cu Supercom, companie deţinută de fostul senator PSD Ilie Ciuclea.

După expirarea termenului, relaţia contractuală dintre Primăria Sectorului 2 şi Supercom s-a bazat doar pe acte adiţionale. În 2013, Consiliul Concurenţei a dat în judecată Primăria Sectorului 2 pentru faptul că oferă unei companii monopol pe salubritate, fără a avea o procedură transparentă de achiziţie în spate.

În 2015, Curtea de Apel Bucureşti a decis că Primăria Sectorului 2 nu mai poate prelungi acel contract prin acte adiţionale şi să înceapă procedurile pentru delegarea unui operator. În 2018, decizia a rămas definitivă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Primăria Sectorului 2 nu a desemnat însă nici până acum un operator de salubritate, printr-o procedură de achiziţie transparentă. În 2019, a existat o încercare de organizare a unei licitaţii, însă au fost acuzaţii că este cu dedicaţie, fiind favorizat tot Supercom.

În 2022, Primăria Sectorului 2 a încercat să organizeze o nouă licitaţie, însă a fost anulată în urma unei contestaţii a Romprest, un competitor al Supercom, care a cerut refacerea caietului de sarcini, motivând că nu respectă legislaţia în vigoare.

Primăria Sectorului 2 a primit o amendă de 45.530 de lei, pentru că nu a pus în aplicare o hotărâre judecătorească definitivă, prin care era obligată să desemneze prin licitație publică un nou operator de salubritate, potrivit Buletin de Bucureşti.