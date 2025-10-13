Sari direct la conținut
Actualitate

FOTO Primele imagini cu ultimii ostatici israelieni eliberați după doi ani de captivitate în mâinile Hamas

HotNews.ro
FOTO Primele imagini cu ultimii ostatici israelieni eliberați după doi ani de captivitate în mâinile Hamas
O mașină a Crucii Roșii se pregătește să preia ostaticii israelieni. FOTO: Bashar TALEB / AFP / Profimedia

Ostaticii israelieni eliberați din Gaza au ajuns luni în mâinile IDF și urmează să se întâlnească cu familiile lor, scrie Reuters.

Hamas a predat luni 20 de ostatici aflați în viață, un pas important în încheierea a doi ani de război devastator în Gaza, în cadrul unui acord de încetare a focului negociat de președintele american Donald Trump.

Într-o primă fază, șapte ostatici au fost transferați de Hamas către Crucea Roșie. Este vorba despre Eitan Mor, Gali și Ziv Berman, Matan Angrest, Omri Miran, Alon Ahel și Guy Gilboa-Dalal.

Mii de oameni au aplaudat, s-au îmbrățișat și au plâns în Piața Ostaticilor din Tel Aviv.

„Sunt atât de emoționată. Sunt plină de fericire. E greu să-mi imaginez cum mă simt în acest moment. N-am dormit toată noaptea”, a spus Viki Cohen, mama ostaticului Nimrod Cohen, în timp ce se îndrepta spre Reim, o tabără militară israeliană unde au fost transferați ostaticii.

Ulterior, tot în cursul dimineții, Crucea Roșie i-a primit și pe ceilalți 13 ostatici confirmați a fi în viață.

Cadavrele unora dintre cei 28 de ostatici morți vor fi de asemenea predate luni Israelului, alături de alți doi ostatici a căror soartă este incertă.

În schimb, Israelul va elibera aproape 2.000 de deținuți palestinieni și prizonieri condamnați aflați în Israel.

Oameni FericițiMedici Buni MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro