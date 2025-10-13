FOTO Primele imagini cu ultimii ostatici israelieni eliberați după doi ani de captivitate în mâinile Hamas
Ostaticii israelieni eliberați din Gaza au ajuns luni în mâinile IDF și urmează să se întâlnească cu familiile lor, scrie Reuters.
Hamas a predat luni 20 de ostatici aflați în viață, un pas important în încheierea a doi ani de război devastator în Gaza, în cadrul unui acord de încetare a focului negociat de președintele american Donald Trump.
Într-o primă fază, șapte ostatici au fost transferați de Hamas către Crucea Roșie. Este vorba despre Eitan Mor, Gali și Ziv Berman, Matan Angrest, Omri Miran, Alon Ahel și Guy Gilboa-Dalal.
Guy Gilboa-Dalal is back home pic.twitter.com/ta7TA2RkId— Cheryl E 🇮🇱🎗️ (@CherylWroteIt) October 13, 2025
Mii de oameni au aplaudat, s-au îmbrățișat și au plâns în Piața Ostaticilor din Tel Aviv.
Welcome home! Gali and Ziv Berman hug each other after being held hostage in Gaza for more than 2 years. pic.twitter.com/kgn7f026wI— Noa Tishby (@noatishby) October 13, 2025
„Sunt atât de emoționată. Sunt plină de fericire. E greu să-mi imaginez cum mă simt în acest moment. N-am dormit toată noaptea”, a spus Viki Cohen, mama ostaticului Nimrod Cohen, în timp ce se îndrepta spre Reim, o tabără militară israeliană unde au fost transferați ostaticii.
Alon Ohel is a free man, 738 days after he was abducted from a music festival with shrapnel in his eye 💛 pic.twitter.com/gO0jBjz5Mt— Eylon Levy (@EylonALevy) October 13, 2025
Ulterior, tot în cursul dimineții, Crucea Roșie i-a primit și pe ceilalți 13 ostatici confirmați a fi în viață.
Eitan Mor reunited with his parents after 738 days in hell pic.twitter.com/ADJOQ1S71m— Amit Segal (@AmitSegal) October 13, 2025
Cadavrele unora dintre cei 28 de ostatici morți vor fi de asemenea predate luni Israelului, alături de alți doi ostatici a căror soartă este incertă.
În schimb, Israelul va elibera aproape 2.000 de deținuți palestinieni și prizonieri condamnați aflați în Israel.