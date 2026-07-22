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FOTO Primele impresii despre telefoanele pliabile Samsung Galaxy Z Fold 8 și Flip 8. Ce ne-a atras atenția după ce le-am testat înainte de lansare și o primă veste proastă

Victor Cozmei
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Samsung a lansat noua gamă de telefoane pliabile pentru anul 2026 – trei modele noi din seria Galaxy Z fold și Z Flip. HotNews.ro a „butonat” și a folosit cele trei noi modele pentru câteva prime impresii despre cum arată și se simt cele mai scumpe telefoane Samsung de pe piață. 

Surpriza pregătită de Samsung în acest an a însemnat lansarea unui format nou pentru vârful său de gamă, pliabilul Z Fold. Asta a însemnat și o schimbare de denumiri. 

Astfel, Samsung Galaxy Z Fold 8 este un pliabil pe format lat, tip pașaport, cu un ecran interior pe formatul 4:3 atunci când este desfăcut. Un nou model cu un format care teoretic ar trebui să concureze cu posibilul pliabil pe care se zvonește că-l va lansa Apple în toamnă. 

Z Fold 8, deci, nu este succesorul direct a modelului Z Fold 7 de anul trecut. Acesta se numește acum Z Fold 8 Ultra și e o evoluție directă a modelului din 2025, cu îmbunătățiri punctuale, dar care altfel se simte foarte asemănător. 

Flip 8 este o continuare fidelă a modelului de telefon tip-clapetă de anul trecut, ajuns acum la a șaptea generație. 