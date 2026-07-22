FOTO Primele impresii despre telefoanele pliabile Samsung Galaxy Z Fold 8 și Flip 8. Ce ne-a atras atenția după ce le-am testat înainte de lansare și o primă veste proastă

Flip 8 este o continuare fidelă a modelului de telefon tip-clapetă de anul trecut, ajuns acum la a șaptea generație.

Z Fold 8, deci, nu este succesorul direct a modelului Z Fold 7 de anul trecut. Acesta se numește acum Z Fold 8 Ultra și e o evoluție directă a modelului din 2025, cu îmbunătățiri punctuale, dar care altfel se simte foarte asemănător.

Astfel, Samsung Galaxy Z Fold 8 este un pliabil pe format lat, tip pașaport, cu un ecran interior pe formatul 4:3 atunci când este desfăcut. Un nou model cu un format care teoretic ar trebui să concureze cu posibilul pliabil pe care se zvonește că-l va lansa Apple în toamnă.

Surpriza pregătită de Samsung în acest an a însemnat lansarea unui format nou pentru vârful său de gamă, pliabilul Z Fold. Asta a însemnat și o schimbare de denumiri.

Samsung a lansat noua gamă de telefoane pliabile pentru anul 2026 – trei modele noi din seria Galaxy Z fold și Z Flip. HotNews.ro a „butonat” și a folosit cele trei noi modele pentru câteva prime impresii despre cum arată și se simt cele mai scumpe telefoane Samsung de pe piață.

Despre specificații și prețurile din România, am scris aici:

Fold 8, formatul pe lat și telefoanele foarte subțiri

Trecând peste surpriza mai puțin plăcută a prețurilor mai mari decât în urmă cu un an (chiar foarte mari dacă ne uităm la modelul de top), sunt câteva lucruri pe care le-am remarcat după ce m-am jucat mai bine de o oră cu cele trei variante de pliabile Samsung pentru anul 2026.

Prima impresie despre noua generație de pliabile de la Samsung a una excelentă. Se simte cât de mult a crescut Samsung pe această gamă și că a ajuns acum să prezinte produse mature, cu un fit and finish impresionant și care ne arată că pliabilele nu mai sunt o nișă experimentală.

Recunosc că dintre toate cel mai mult m-a atras modelul Fold 8, cel „lat” . Și nu doar că e o noutate, ci chiar cred că propune un format interesant, o tușă de versatilitate care poate să facă cu ochiul unei game mai largi de utilizatori. În mână sau în buzunar, mi-a plăcut tare mult senzația oferită de Fold8. Și mi-a plăcut foarte mult și spațiul mare, pe lat, aerisit, pe care ți-l oferă ecranul interior atunci când desfășori telefonul. Rămâne de văzut dacă va convinge și în recenzii, deocamdată las imediat mai jos o mică fotogalerie cu modelul „pașaport” de la Samsung.

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Ce pot spune deocamdată e că nu îmi vine să cred cât de subțiri sunt ambele modele Fold în modul lor pliat – aproape sau chiar mai subțiri decât telefonul meu „normal” din buzunar.

De fapt asta probabil va șoca pe mulți cei care poate vor vedea telefoanele în magazine. Un Fold 8 are o grosime când e pliată de 9,7 mm. Când este desfășurat, grosimea la muchie e de 4,5 mm.

Și apoi avem modelul Fold Ultra, cel cu ecran „pe înalt”. La muchie e subțire de 4,1 mm, iar când e pliat marginea are o grosime de 8,9 mm. Spre comparație, telefonul meu personal pe care îl folosesc – un Pixel 10 Pro – are o grosime la muchie de 8,5 mm. Mi se pare ireal unde a ajuns Samsung (ce-i drept, nu e vorba doar de Samsung – și alți producători au început să scoate pliabile foarte subțiri în ultimii ani).

Prima veste foarte proastă: prețuri foarte mari

Când discutăm acum de telefoane pliabile care nu mai ocupă în buzunar un spațiu mult mai mare decât un telefon „convențional”, deja cred că am depășit unul din marile obstacole în calea adoptării pliabilelor de către publicul larg.

Rămâne, însă prețul… Începând de la aproape 2.100 de euro (10.500 de lei) pentru modelul de bază Fold8, categoria aceasta de pliabile nu e accesibilă oricui. Fold 8 are prețul de pornire cât avea Fold 7 anul trecut, dar dincolo de denumire vorbim de fapt de un model cu specificații ușor mai reduse.

De fapt, comparația mai corectă e între Fold 8 Ultra și Fold 7. Prețul variantei de bază e mai scump cu aproape 1.000 de lei, iar modelul de top cu 16 GB RAM și 1TB spațiu de stocare ajunge la 14.699 de lei, adică aproape 2.800 de euro, cu 2.000 de lei mai mult ca anul trecut.

Mai salvează din situație modelul Flip8, care la 6.850 de lei preț de pornire e o idee mai acceptabil, însă tot te „arde” la portofel și tot e mai scump cu 850 de lei față de anul trecut. Altfel, și acesta când l-am folosit mi s-a părut că se simte excelent în mână, o construcție premium.

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Ecrane plabile și cute abia perceptibile

Am apreciat faptul că pe ecran cuta unde se pliază a devenit aproape invizibilă, iar când dai cu degetul pe display nici că o sesizezi. Asta e valabil pentru toate cele trei pliabile – vezi fotogaleria de mai jos.

Samsung laudă o nou tehnologie în care folosește titan pentru a da durabilitate dispozitivelor în acest sens.

„Noua tehnologie Flex Titanium de la Samsung introduce o structură a ecranului pe bază de titan concepută pentru a contribui la subțierea dispozitivelor pliabile, menținând în același timp durabilitatea. Combinând o peliculă din aliaj de titan cu o placă de titan îmbunătățită, Flex Titanium ajută la întărirea suportului ecranului, la absorbția presiunii și a impactului și la reducerea vizibilității pliurilor în timp. Această structură îmbunătățește, de asemenea, modul în care se deschide dispozitivul, echilibrând mecanica balamalei, tensiunea ecranului și forța magnetică pentru a face desfășurarea mai lină, mai ușoară și mai naturală 7”, spune Samsung.

Am remarcat și faptul că toate trei modelele oferă o senzație plăcută, satisfăcătoare când le deschizi și închizi, nu lasă deloc impresia că ar fi ceva fragil. Ba chiar modelul Flip 8 oferă acea senzație specifică a telefonului cu clapetă de a-l închide viguros când termini o convorbire telefonică și să se audă acel „clack” satisfăcător.

De apreciat și butoanele ce oferă un bun feedback tactil, dar și faptul că Samsung a putut să incorporeze în butonul de pornire de pe lateral un cititor de amprente, pe o muchie subțire de 4,1 mm.

Cât privește designul, noile pliabile de la Samsung nu m-au șocat cu nimic, dar nici nu m-aui dezamăgit. Arată fix în linia modelelor Galaxy S26 lansate la începutul anului, un design plăcut, dar reținut.

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Huse cu magneți incorporați

Deloc surprinzător, din moment ce nu a făcut-o nici pe linia Galaxy S26, Samsung nu a integrat pe noua serie de pliabile magneți pe spatele telefonului, dar totuși mizează pe o suită întreagă de accesorii pentru telefoanele sale de top, pe huse care folosesc magneți.

Odată cu lansarea celor trei pliabile, Samsung ne-a arătat și o serie întreagă de huse interesante, unele mai colorate și jucăușe, altele mai sobre.

Câteva din accesorii, în fotogaleria de mai jos.

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Specificații Samsung Galaxy Z Fold 8

Procesor: Snapdragon Elite 8 Gen 5 for Galaxy

Snapdragon Elite 8 Gen 5 for Galaxy Memorie RAM: 12GB/16GB

12GB/16GB Stocare: 256GB, 512GB, 1TB

256GB, 512GB, 1TB Display principal: 7.6 inci diagonala (format 4:3), QHD+, 120 Hz

7.6 inci diagonala (format 4:3), QHD+, 120 Hz Display: copertă 5.5 inci diagonala (format 10.1:16), 120 Hz

5.5 inci diagonala (format 10.1:16), 120 Hz Camere: 50MP principală (f1.9), 50MP ultra-larg (f1.8), 2 x 10MP selfie

50MP principală (f1.9), 50MP ultra-larg (f1.8), 2 x 10MP selfie Baterie : 4.800 mAh, Super Fast Charging 2.0, Super Fast Wireless Charging

: 4.800 mAh, Super Fast Charging 2.0, Super Fast Wireless Charging Dimensiuni : 123,9 x 81,9 x 9,7 mm (pliat), 123,9 x 161,4 x 4,5 mm (desfășurat)

: 123,9 x 81,9 x 9,7 mm (pliat), 123,9 x 161,4 x 4,5 mm (desfășurat) Preț: începând de la 10.500 de lei

Specificații Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Procesor: Snapdragon Elite 8 Gen 5 for Galaxy

Snapdragon Elite 8 Gen 5 for Galaxy Memorie RAM: 12GB/16GB

12GB/16GB Stocare: 256GB, 512GB, 1TB

256GB, 512GB, 1TB Display principal: 8 inci diagonala,, QXGA+, 120 Hz

8 inci diagonala,, QXGA+, 120 Hz Display: copertă 6.5 inci diagonala, FHD+,, 120 Hz

6.5 inci diagonala, FHD+,, 120 Hz Camere: 20MP principală (f1.7), 50MP ultra-larg (f1.9), 10 MP telefoto 3x (f2.4), 2 x 10MP selfie (f2.2)

20MP principală (f1.7), 50MP ultra-larg (f1.9), 10 MP telefoto 3x (f2.4), 2 x 10MP selfie (f2.2) Baterie : 5.000 mAh, Super Fast Charging 2.0, Super Fast Wireless Charging

: 5.000 mAh, Super Fast Charging 2.0, Super Fast Wireless Charging Dimensiuni : 72,8 x 158,4 x 8,9 mm (pliat), 143,2 x 158,4 x 4,1 mm (desfășurat)

: 72,8 x 158,4 x 8,9 mm (pliat), 143,2 x 158,4 x 4,1 mm (desfășurat) Preț: începând de la 11.550 de lei

Specificații Samsung Galaxy Z Flip 8