FOTO Primul hotel AFI în România. Amplu complex în spatele mall-ului AFI Cotroceni

Dezvoltatorul AFI România, controlat de miliardarii israelieni Roni și Yehuda Naftali, și-a propus să construiască etapizat un amplu complex imobiliar în spatele mall-ului AFI Cotroceni, care va cuprinde primul său hotel din România, 348 de apartamente și 3 clădiri de birouri în completarea AFI Park, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.

Profit.ro a scris în primăvara acestui an că AFI avansează pe parcursul autorizării mega-proiectului său, care va fi construit pe un teren de 4,2 hectare din spatele mallului din Cotroceni. Acum, Profit.ro prezintă detalii suplimentare despre planul aprobat deja.

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider.

Noul proiect se va realiza etapizat. Prima fază va cuprinde o nouă clădire de birouri cu 10 etaje, AFI Park 6, care vine în completarea celorlalte 5, care flanchează AFI Cotroceni.

Clădirea va avea 3 subsoluri care vor comunica cu subsolurile construite ale celorlalte clădiri. În acest subsol se vor amenaja 342 de locuri de parcare, din care 68 vor fi prevăzute pentru amplasarea stațiilor de încărcare pentru mașini electrice.

În etapa secundă, AFI vrea să construiască două clădiri rezidențiale cu un total de 348 de apartamente, dimensionate pentru un număr estimat de 797 de personae, cu un regim de înălțime de 3S+P+13E, nivel duplex și etaj tehnic.

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