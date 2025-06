FOTO Prizonier ucrainean, mutilat cu simbolurile invaziei ruse în timpul unor operații făcute în captivitate. „Dincolo de cinism”

După mai bine de trei ani de la începutul invaziei ruse pe scară largă, fiecare nouă dezvăluire privind tratamentul crud la care sunt supuși ucrainenii aflați în captivitate în Rusia nu mai surprinde pe nimeni. Însă, recent, o fotografie apărută online, care arată o cicatrice cu inscripția „Glorie Rusiei” pe corpul unui prizonier de război ucrainean, a trimis valuri de șoc în întreaga lume, scrie marți The Kyiv Independent.

Cuvintele, scrise în limba rusă, au fost gravate pe partea dreaptă a corpului, alături de litera „Z”, simbolul invaziei pe care mulți ucraineni și critici ai războiului îl compară cu svastica nazistă.

Acest act cinic a fost dezvăluit public după ce un medic ucrainean a distribuit o fotografie cu abdomenul mutilat al soldatului, făcută la începutul lunii iunie, la scurt timp după eliberarea acestuia din captivitatea rusă. Fotografia a fost verificată ulterior de serviciile de informații militare ucrainene (HUR).

Deși identitatea soldatului eliberat rămâne necunoscută, se știe că numele lui este Andrii și că în prezent primește îngrijiri medicale prin intermediul programului „Neopalymі”, un program național care oferă tratament gratuit pentru persoanele rănite în timpul războiului.

Maksym Turkevych, directorul general al Neopalymi, a declarat pentru publicația ucraineană citată că medicii sunt siguri că inscripția de pe corpul lui Andrii a fost făcută de un chirurg, calificând-o drept „mai mult decât cinică”.

„A fost făcută sub anestezie generală, ceea ce sugerează cu tărie că nu a fost menită să fie o tortură. Nu a fost vorba de a provoca durere”, a spus Turkevych. „A fost făcută cu intenția de a lăsa o urmă”, a adăugat el.

Potrivit purtătorului de cuvânt al HUR, Andrii Yusov, un medic de la un centru de reabilitare ucrainean unde Andrii era tratat nu a putut să tacă, a făcut fotografia și a distribuit-o online ca dovadă a ceea ce îndură apărătorii ucraineni în captivitatea rusă.

„Fotografia vorbește de la sine”, a declarat Yusov la televiziunea națională, pe 10 iunie. „Este esențial ca aceasta să fie văzută nu doar de ucraineni – ei știu deja de ce sunt capabili rușii – ci de întreaga lume”, a mai spus purtătorul de cuvânt al spionajului militar ucrainean.

