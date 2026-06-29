FOTO Proprietarul complexului Sir revine în forță pe piața imobiliară

Omul de afaceri irakian Tomah Kahled, proprietarul complexului comercial Sir din București, și-a reluat investițiile imobiliare prin construcția a două noi proiecte rezidențiale, cu 142 de apartamente, în cartierelele bucureștene Timpuri Noi și Colentina. În plus, planifică un hotel de 4 stele în zona Orhideea, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

Investitorul a avansat deja cu construcția proiectului Park View, amplasat peste drum de parcul Plumbuita și care va fi structurat pe două subsoluri, parter și 9 etaje.

Blocul va avea 58 de apartamente dispuse de la etajul 1 la etajul 9, parterul având destinație comercială. Park View este construit pe un teren de circa 1.500 de metri pătrați amplasat vizavi de hotelul Sir Colentina, unde a funcționat un service auto.

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