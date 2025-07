FOTO „Pur și simplu uau”. O astronaută a surprins de pe Stația Spațială un fenomen extraordinar, dar prea puțin înțeles

Astronauta NASA Nichole Ayers a reușit să surprindă de pe Stația Spațială Internațională un „sprite” gigantic, în formă de meduză, care s-a înălțat ca un fulger roșu deasupra unei furtuni din America de Nord, scrie Live Science.

Acest rar fenomen încă puțin înțeles, în ciuda faptului că este studiat de mai bine de 30 de ani, notează publicația de știință.

„Pur și simplu. Uau. În timp ce treceam peste Mexic și SUA în această dimineață, am surprins acest sprite”, a scris astronauta pe rețeaua X, unde a postat imaginea.

„Sprite-urile sunt Evenimente Luminoase Tranzitorii (TLE) care au loc deasupra norilor și sunt declanșate de activitatea electrică intensă din furtunile de dedesubt. Avem o vedere minunată deasupra norilor, așa că oamenii de știință pot folosi aceste tipuri de imagini pentru a înțelege mai bine formarea, caracteristicile și relația TLE cu furtunile”, a adăugat ea.

