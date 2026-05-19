FOTO Record pentru o sculptură Brâncuși la o licitație

Lucrarea ”Danaidă”, realizată de Constantin Brâncuși în 1913, a fost vândută în licitație la New York pentru suma de peste 107 milioane dolari, un record pentru o operă a sculptorului român și o sumă fără precedent pentru o sculptură, conform dealerilor și presei americane.

Până în prezent, lucrarea „La Jeune fille sophistiquée” deținea recordul pentru opera Brâncuși, fiind adjudecată pentru 52,9 milioane de euro, tot la la New York și tot la casa de licitații Christie’s, în 2018.

Lucrarea Danaidă vândută acum este una din cele 16 capodopere din licitația unei colecții a unui magnat media american.

Citește mai mult pe Profit.ro