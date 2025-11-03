FOTO România are o nouă navă militară. Nava de 75 de milioane de euro a ajuns în Portul Constanța din Scoția / Ce rol va avea

Vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu” a intrat luni, 3 noiembrie, în portul militar Constanța, pentru prima dată de la intrarea în serviciul Forțelor Navale Române. Echipajul navei a executat un marș de peste 4.200 de mile marine, pornind din portul Rosynth din Scoția unde a fost pregătit ca urmare a achiziției României de la Marina Regală Britanică.

Pe parcursul celor 41 de zile a tranzitat raioane maritime din Marea Nordului, Canalul Mânecii, Golful Biscaya din Oceanul Atlantic, Strâmtoarea Gibraltar, Marea Mediterană, Marea Marmara, strâmtorile turcești și Marea Neagră, transmit Forțele Navale.

Totodată, pentru refacerea capacității de luptă, de la plecarea din Rosyth, Scoția, la data de 24 septembrie, vânătorul de mine M 271 a efectuat escale în porturi din Marea Britanie, Spania și Italia.

Vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu” a intrat în serviciul Forțelor Navale la data de 4 august, devenind pământ românesc, și are la bord un echipaj format din 40 de marinari militari, care este comandat de căpitan-comandor Mădălina Drăgan-Ghigalău.

Aceasta este cea de-a doua navă achiziționată de România din Marea Britanie, pentru suma de 150 de milioane euro, în urma amenințărilor minelor marine în Marea Neagră. Este vorba despre două nave vânătoare de mine modernizate din clasa Sandown.

Vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu” / Sursă: Forțele Navale Române

Navale din clasa Sandown din dotarea Marinei Române

Cele două nave britanice au fost lansate la apă în anii 1999 și 2000 (M110 Ramsey și M111 Blyth), dar vin modernizate și cu tehnologie de ultimă generație pentru a conta în lupta împotriva minelor marine.

Prima navă, vânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu”, fost HMS Blyth în Marina Regală Britanică, este primul dintre cele două vânătoare de mine a ajuns în România în decembrie 2023.

Vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu”, fost HMS PEMBROKE în Marina Regală Britanică, este a doua navă de tip Sandown din acordul de tip guvern la guvern, încheiat între România și Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.

Nava are deplasamentul de 600 de tone, lungimea de 52,7 metri, lățimea de 10,5 metri, pescajul de 2,4 metri și are în dotare echipamente de luptă împotriva minelor marine.

Vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu” / Sursă: Forțele Navale Române

Navale au sisteme radar, sonar și armament de calibru mic (un tun de 30mm și mitraliere), iar scopul lor principal este de cercetare, detecție, clasificare, urmărire și distrugere/neutralizare a minelor marine. Navale sunt realizate din materiale nemetalice, preponderent fibră de sticlă pentru a evita pe cât mai mult să atragă minele marine tradiționale.

Tot programul vânătoarelor de mină are o valoare estimată de circa 150 de milioane de euro, din care peste 13 milioane de euro au fost acordate constructului naval Babcock pentru suportul logistic inițial, iar alte 24 de milioane sunt pentru Atlas Electronik UK pentru „sistemele autonome de cercetare și încărcăturile de distrugere aferente sistemului de lupta contra minelor (SEAFOX) pentru instalarea sistemului de lupta contra minelor”.