FOTO Stare de catastrofă în Chile, în urma incendiilor devastatoare. Zeci de mii de oameni au fost evacuați

Președintele din Chile, Gabriel Boric, a decretat stare de catastrofă în două regiuni din sudul țării în urma incendiilor de vegetație care s-au soldat cu 16 morți și evacuarea a 20.000 de persoane, informează Reuters.

Potrivit agenției silvice chiliene, pompierii se luptau cu 24 de incendii în cursul dimineții de duminică, cel mai mare fiind unul care afectează regiunile Ñuble și Bíobío, în care a fost declarată starea de catastrofă. Regiunile se află la aproximativ 500 de kilometri sud de capitale Santiago de Chile.

„În urma serioaselor incendii de vegetație, am decis să declar stare de catastrofă în regiunile Ñuble și Biobío”, a anunțat Boric într-o postare pe X.

Foto: Javier Torres / AP / Profimedia

Ministrul Securității Luis Caldero a declarat, duminică dimineața, că au fost confirmate 15 decese în regiunea Bíobío, care se adaugă celui anunțat sâmbătă în Ñuble.

Focul a mistuit aproape 8.500 de hectare, periclitând mai multe comunități din cele două regiuni, ceea ce a determinat autoritățile să ordone evacuarea. Aproape 20.000 de oameni au fost evacuați, iar cel puțin 250 de locuințe au fost distruse.

Autoritățile spun că vânturile puternice și temperaturile ridicate au contribuit la răspândirea incendiilor și au îngreunat capacitatea pompierilor de a le ține sub control. O mare parte a țării este sub avertizare de caniculă, cu temperaturi care ajung până la 38 de grade.

Foto: UNAR Photo / Alamy / Profimedia

Chile și Argentina au trecut prin mai multe valuri de căldură de la începutul anului, ceea ce a provocat incendii devastatoare în regiunea argnetiniană Patagonia, la începutul lunii.