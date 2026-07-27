FOTO Succesoarea aparentă a lui Kim Jong Un, prezentată din nou la un eveniment public important

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a adus un omagiu la monumentele comemorative soldaților căzuți în război, cu ocazia celei de-a 73-a aniversări a armistițiului din Războiul Coreean, și și-a dus în premieră fiica la aceste festivități, un nou semn că Ju Ae ar fi succesoarea sa, relatează Reuters.

Potrivit imaginilor difuzate de agenția de stat KCNA, Kim a vizitat cimitire, s-a întâlnit cu veterani și a depus flori la mormintele luptătorilor din prima generație de gherilă, reiterând totodată afirmația Phenianului potrivit căreia războiul din perioada 1950–1953 s-a încheiat cu o „mare victorie”.

Războiul Coreean s-a încheiat printr-un armistițiu, și nu printr-un tratat de pace.

Fotografiile și înregistrările video difuzate de presa de stat nord-coreeană au arătat-o pe fiica lui Kim, cunoscută sub numele de Ju Ae, mergând alături de tatăl său în timpul vizitelor, fiind poziționată în centrul formațiunilor ceremoniale și salutând veteranii în vârstă împreună cu acesta, ceea ce evidențiază profilul său public tot mai proeminent.

Vârsta exactă a fetei, care se numește Kim Ju Ae, nu este cunoscută, dar se presupune că este la începutul adolescenței și are în jur de 13-14 ani.

Kim Jong Un alături de fiica sa Ju Ae și soția lui, Ri Sol, FOTO: STR / AFP / Profimedia

Serviciile de informații din Coreea de Sud cred că Ju Ae e pregătită să fie succesoarea lui Kim

Ministerul Unificării din Coreea de Sud a subliniat că este pentru prima dată când Ju Ae participă la ceremoniile dedicate aniversării armistițiului și prima sa vizită atât la Cimitirul Martirilor Războiului de Eliberare a Patriei, cât și la Cimitirul Martirilor Revoluționari.

Invocând „informații credibile”, Serviciul Național de Informații din Coreea de Sud a informat parlamentarii țării în cadrul mai multor briefinguri desfășurate anul acesta că Ju Ae a fost desemnată drept succesoarea lui Kim.

Această evaluare vine în contextul în care Ju Ae apare periodic în presa de stat alături de tatăl său. În luna martie, imagini au arătat-o conducând un tanc nou, după ce anterior fusese fotografiată trăgând cu o pușcă într-un poligon de tragere și folosind un pistol.

KCNA a relatat luni că Kim a vizitat și cimitirul soldaților voluntari chinezi, unde a adus un omagiu la mormântul lui Mao Anying, fiul lui Mao Zedong. Gestul este considerat un nou semn al încălzirii relațiilor dintre Phenian și Beijing.

Kim Jong Un ar avea mai mulți copii

Experții occidentali cred că Kim are trei copii și că Ju Ae este copilul mijlociu. Ceilalți, dacă într-adevăr există, nu au fost prezentați public niciodată de regimul de la Phenian.

Lumea a aflat pentru prima dată despre existența lui Ju Ae în 2013, când starul american de baschet Dennis Rodman a făcut o vizită controversată în capitala Phenian. Ulterior, el a declarat pentru The Guardian: „Am ținut-o în brațe pe micuța Ju Ae și am vorbit și cu (soția lui Kim)”.

Kim Jong Un și-a prezentat fiica în public în 2022, luând-o cu el la lansarea unei rachete balistice intercontinentale. Fotografii remarcabile, publicate de presa de stat, îl arătau pe lider ținând de mână o fetiță, cu obrajii dolofani, breton și părul lung, pe fundalul unei rachete impunătoare.

În anii următori au urmat alte apariții publice, inclusiv la evenimente militare, cum ar fi o paradă în capitală, unde a privit rândurile de rachete balistice intercontinentale.

Prima sa călătorie publică în străinătate a avut loc în septembrie anul trecut, când l-a însoțit pe tatăl său la Beijing pentru a participa la parada militară a liderului chinez Xi Jinping.

Este singura fiică a lui Kim cu oarecare vizibilitate, numită frecvent în presa de stat ca fiind „fiică iubită” și „fiică dragă”.