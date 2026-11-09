FOTO SURPRIZĂ Dacia Sandrider de stradă. Micul SUV poate completa oferta pe segmentul B-SUV

Așa cum Volkswagen vinde și T-Cross și T-Roc, două SUV-uri aflate în zona B-SUV, cu lungimi destul de apropiate, Dacia a studiat posibilitatea de a produce un SUV de dimensiuni mai reduse față de Duster, care să fie mai mare și mai scump decât Sandero Stepway. Decizia finală a unui proiect anunțat inițial încă de acum 3-4 ani a fost luată deja, dar nu a fost deocamdată anunțată public, conform datelor Profit.ro.



Citiți mai mult pe Profit.ro.