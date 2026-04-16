FOTO SURPRIZĂ Fabrică-emblemă a regimului comunist, gata să fie vândută

O firmă deținută pe jumătate de unul dintre ex-proprietarii fostului hotel Majestic, de pe Calea Victoriei din București, vrea să cumpere toată platforma industrială a companiei producătoare de echipamente industriale și mașini unelte Titan Mașini Grele SA, fosta Întreprindere de Mașini Unelte și Agregate București (IMUAB), construită în anii ’60, privatizată în 1997-1998 și intrată în insolvență în 2023, relevă date analizate de Profit.ro.

Societatea Enires SRL a făcut recent o ofertă de 12,35 milioane euro plus TVA pentru întreaga platformă.

Firma a fost înființată în 2024, cu capital social de circa 5 milioane lei și obiect principal de activitate ″producția de energie electrică din resurse neregenerabile″.

Valoarea de piață a proprietății Titan Mașini Grele, stabilită prin evaluare autorizată, se ridică la 15,45 milioane euro. Aceasta include printre altele, pe un amplasament de aproape 5 hectare, 3 hale de producție, o clădire de birouri cu 5 etaje, instalații electrice industriale și sanitare, hidranți, sisteme de poduri rulante platforme betonate și terenuri adiacente libere.

