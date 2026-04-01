FOTO. Surpriză pentru un posesor de Ferrari în această dimineață în centrul Bucureștiului. „Valorează cât un penthouse în București”

Proprietarul unui Ferrari care era parcat pe linia de tramvai de pe Bulevardul Ion Mihalache din centrul Capitalei și-a văzut mașina ridicată de Poliția locală, scrie site-ul B365.ro.

Miercuri, în jurul orei 11, mai mulți agenți ai Poliției locale Sector 1 împărțeau amenzi pentru mașinile parcate ilegal pe linia de tramvai.

Din cauza lucrărilor de reabilitare la linie (începute și oprite între timp), tramvaiul nu circulă prin zonă, astfel încă zona este folosită în mod obișnuit de șoferi pentru a-și parca mașinile.

Printrei cei vizați miercuri de acțiunea Poliției locale s-a aflat și un posesor al unui Ferrari Spider.

„Nu contează marca de pe capotă, contează unde parchezi. Poliția Locală Sector 1 a ridicat acest Ferrari SF90 Stradale parcat ilegal pe Bulevardul Ion Mihalache, în apropiere de Piața Victoriei. Regulile sunt aceleași pentru toți, chiar și pentru mașini care valorează cât un penthouse în București”, a scris Poliția Locală Sector 1.

Proprietarul a primit o amendă de 1.012 lei pentru staționare, acesta urmând să plătească și ridicarea și transportul pe platformă – 425 de lei. Mașina a fost transportată la garajul din strada Parcului nr. 65.

Pe site-ul de specialitate un astfel de model se vinde cu prețuri între 400.000 și 600.000 de euro.