FOTO Țara în care 6.000 de oameni mor anual în accidente rutiere a încercat o soluție futuristă. Până când a apărut o mare problemă

Experimentul din Malaezia cu drumuri pictate care strălucesc în întuneric promitea o soluție futuristă pentru conducerea periculoasă pe timp de noapte – până când autoritățile au renunțat la el, cel puțin pentru moment.

În octombrie 2023, un drum rural cu două benzi lângă Semenyih, Malaezia, a fost iluminat – nu cu felinare stradale tradiționale, ci cu vopsea fosforescentă, concepută să strălucească în întuneric până la zece ore după apusul soarelui. Marcajele, vopsite pe o lungime de 245 de metri, erau menite să ghideze șoferii în siguranță printr-o zonă afectată de mult timp de iluminare slabă și întreruperi frecvente ale curentului electric, scrie Daily Galaxy.

Într-o țară în care peste 6.000 de persoane mor în accidente rutiere în fiecare an, multe dintre ele pe drumuri rurale neiluminate, ideea părea să fie atât oportună, cât și pragmatică. Departamentul Lucrărilor Publice din Malaezia (JKR) a introdus inițiativa ca parte a unui efort mai amplu de modernizare a infrastructurii de siguranță rutieră, în special în regiunile defavorizate.

Potrivit unui reportaj al The Straits Times, reacția publicului a fost extrem de pozitivă, mulți șoferi lăudând vizibilitatea benzilor luminoase în condiții de ploaie torențială și ceață, condiții care, de obicei, fac marcajele convenționale aproape inutile.

Dar, la mai puțin de un an, acea „strălucire” s-a estompat. În noiembrie 2024, ministrul adjunct al lucrărilor publice, Ahmad Maslan, a declarat în Parlament că guvernul nu va continua implementarea pe scară largă a acestei inițiative. Motivul, a spus el, era simplu: costul. Potrivit Automotive News, prețul pe metru pătrat al vopselei fosforescente este de aproape 20 de ori mai mare decât prețul pentru marcajele rutiere standard, albe.

O idee bună pentru drumurile întunecate

Marcajele rutiere care strălucesc în întuneric nu sunt o noutate doar în Malaezia. De la începutul anilor 2010, au fost efectuate teste în Olanda și Japonia, utilizându-se vopsea pe bază de aluminat de stronțiu, care absoarbe lumina soarelui în timpul zilei și emite o lumină slabă noaptea, fără a necesita energie electrică. Însă, în majoritatea cazurilor, acestea au fost instalații estetice sau experimentale, adesea limitate la porțiuni scurte de autostradă sau piste pentru biciclete.

Încercarea Malaeziei a fost mai ambițioasă: un test serios pentru a evalua dacă marcajele fosforescente ar putea înlocui infrastructura tradițională de iluminat în zonele cu venituri mici sau îndepărtate. După cum a explicat ministrul lucrărilor publice, Alexander Nanta Linggi, în timpul unei vizite la fața locului, liniile luminoase au funcționat bine în condiții de umezeală și ceață și au rămas vizibile timp de ore întregi în timpul nopții – factori care ar putea îmbunătăți siguranța la volan, în special în zonele în care iluminatul stradal este rar sau neclar.

Utilizatorii rețelelor de socializare au remarcat acest lucru. „Drumurile din Malaezia vor arăta strălucitor – fără niciun joc de cuvinte intenționat”, a glumit un utilizator pe Instagram, citat de The Straits Times. Alții au îndemnat guvernul să introducă această tehnologie pe toate autostrăzile rurale și drumurile din sate, unde vizibilitatea rămâne un pericol constant.

Realități bugetare și eșecuri inițiale

În ciuda entuziasmului inițial, situația economică s-a schimbat rapid. Potrivit ministrului adjunct al lucrărilor publice, Ahmad Maslan, testele efectuate în Selangor și Johor nu au îndeplinit așteptările, atât în ceea ce privește performanța, cât și justificarea costurilor. Planurile de extindere a sistemului la 15 locații din Selangor, precum și de extindere la 31 de drumuri pilot din Johor, au fost în cele din urmă abandonate după revizuiri interne.

Problema nu era doar costul inițial. Experții de la Institutul Malaezian de Cercetare în Domeniul Siguranței Rutiere (MIROS) și-au exprimat îngrijorarea cu privire la durabilitate, în special în climatul umed și cu precipitații abundente din Malaezia. Îngrijorări similare au fost documentate într-un studiu din 2021 publicat în International Journal of Pavement Research and Technology, care a constatat că acoperirile fosforescente din mediile tropicale se degradează mai repede, necesitând adesea reaplicarea în termen de 18 luni.

Având în vedere aceste limitări, oficialii au susținut că extinderea proiectului ar deturna fonduri de la nevoile mai urgente de infrastructură. „Am efectuat teste, dar acestea nu i-au satisfăcut pe experții din minister”, a declarat Maslan.

Schimbarea opiniei publice și a priorităților politice

Renunțarea la benzile luminoase reflectă și o schimbare a opiniei publice. În timp ce reacțiile inițiale au salutat inovația, feedback-ul ulterior s-a concentrat pe problemele de infrastructură fundamentale – gropi, linii estompate, semnalizare deficitară. Pe Facebook și X, utilizatorii au îndemnat Departamentul Lucrărilor Publice să acorde prioritate problemelor de lungă durată, în loc să investească în experimente high-tech.

Un comentator, citat de The Straits Times, a rezumat sentimentul publicului: „Cereți-le funcționarilor dumneavoastră să conducă pe timp de ploaie sau noaptea – veți constata vizibilitatea slabă, gropile și drumurile denivelate. Acestea sunt cauzele accidentelor.”

Deși Malaezia a pus proiectul pe pauză, explorarea globală a infrastructurii fosforescente continuă. Cercetătorii de la Universitatea Tehnică din Delft și Institutul Național pentru Gestionarea Terenurilor și Infrastructurii din Japonia perfecționează tehnologia în speranța reducerii costurilor și îmbunătățirii rezilienței mediului. Dar, deocamdată, adoptarea pe scară largă rămâne mai degrabă o excepție decât o regulă.