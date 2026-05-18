FOTO. Al doilea om din PSD, acuzat că a încălcat legea de față cu toată lumea. „Șmecherii nu au nicio reținere”

Secretarul general al PSD, europarlamentarul Claudiu Manda, a fost surprins fumând pe stadionul Ion Oblemenco la meciul Universitatea Craiova-U Cluj, deși legea interzice acest lucru, scrie jurnalistul Dan Udrea, într-un comentariu publicat de site-ul de sport al Hotnews, Golazo.

„O imagine dinaintea startului meciului U Craiova – U Cluj, din tribune, e revoltătoare. Nu prin consecințe, ci prin nivelul aroganței. Al modului în care un politician de rang înalt își permite să sfideze o lege. În mijlocul unui stadion, dar mai ales unei atmosfere cum probabil nu s-a mai întâlnit în România în ultimii foarte mulți ani”, scrie Udrea.

Acesta se referă la Claudiu Manda. „Nimeni altul decât secretarul general PSD, unul dintre cei pe care i-ați văzut alături de Sorin Grindeanu în prima linie a luptei pentru debarcarea Guvernului Bolojan și, ulterior, și la consultările de la Cotroceni. În plus, e și europarlamentar. Manda n-a avut nici cea mai mică reținere să fumeze în tribuna VIP a stadionului”.

Asta deși „de 10 ani, legea în România interzice fumatul în spațiile închise, dar și pe stadioane. De 10 ani!”, adaugă Udrea.

„Legea însă e doar pentru cei mici, pentru cei slabi, pentru fraierii care respectă orice, de la regulile de circulație până la achitarea taxelor și impozitelor. Șmecherii, cei care se cred și chiar sunt puternici și influenți, n-au nici o reținere în a o încălca”, crede Udrea.

Potrivit FRF, spectatorii nu au voie să nu fumeze în spațiul tribunelor; interdicția este valabilă și pentru persoanele care folosesc țigara electronică. Fumatul este permis doar în locurile special amenajate de pe terasamentul exterior al Tribunei I, Tribunei a II-a, Peluzei I și Peluzei a II-a.

Manda este filmat fumând lângă doi copii, potrivit imaginilor publicate de Golazo. Lângă el se află primărița Craiovei, Olguța Vasilescu, soția sa.

Craiova a câștigat cu 5-0 meciul cu U Cluj și a câștigat și campionatul, după ce reușise să cucerească și Cupa României în fața aceleiași echipe.

