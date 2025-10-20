FOTO Unul din cei mai activi cumpărători de fabrici din România desființează vechi hale și vine cu un proiect rezidențial

Grupul NCH Capital, unul dintre cei mai activi cumpărători de fabrici din România în perioada 1997 – 2000, pregătește acum desființarea unor vechi clădiri din cartierul bucureștean Colentina, în care a funcționat o fabrică de perii colectoare pentru motoare electrice, și propune construirea în loc a unui complex rezidențial. În acest demers li s-a alăturat și service-ul Auto Zetec Car, care are proprietatea învecinată, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.

