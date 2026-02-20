FOTO Veți rezerva mai liniștiți – Airbnb aduce o schimbare majoră la nivel global, demult așteptată de clienți

Platforma online de închirieri turistice Airbnb a lansat la nivel global noua opțiune, demult așteptată de clienți, respectiv cea denumită Reserve Now, Pay Later.

Opțiunea a fost introdusă în vară, la acel moment doar în SUA, cum anunța atunci Profit.ro. Este vorba de metoda „rezervă acum, plătește mai târziu”, folosită deja de mulți ani de rivalul Booking.com. Aceasta permite utilizatorilor să efectueze o rezervare fără a plăti imediat.

În schimb, utilizatorii pot amâna plata pentru o dată ulterioară, înainte de check-in. Funcția este disponibilă doar pentru cazările care au o politică moderată sau flexibilă de anulare a rezervării. Este inspirată din modelul Buy Now, Pay Later, devenit popular la nivel global pentru că permite cumpărătorilor să plătească achiziția în una sau mai multe rate egale fără dobândă.

