FOTO VIDEO Casa Albă, transformată pentru scurt timp în showroom pentru Tesla. Trump: „I-am spus: «Ştii, Elon, nu-mi place ce ţi se întâmplă»”

Preşedintele american Donald Trump a încercat marţi, 11 martie, să stimuleze preţurile în scădere ale acţiunilor Tesla, transformând pentru scurt timp Casa Albă într-un showroom. Trump a anunțat că va cumpăra una dintre maşinile electrice produse de Elon Musk şi i-a amenințat pe protestatarii anti-Musk cu ”iadul”, transmite AFP, citată de News.ro.

Aprobarea fără precedent a unui produs de către un preşedinte în funcţie a venit după ce acţiunile Tesla s-au prăbuşit, pe fondul temerilor de pe piaţă generate de tarifele impuse de Trump şi de reacţia la rolul controversat al lui Musk în reducerea Guvernului SUA.

În ciuda problemelor sale, Musk a anunţat totuşi că intenţionează să dubleze producţia Tesla în Statele Unite în următorii doi ani.

„I-am spus: «Ştii, Elon, nu-mi place ce ţi se întâmplă, iar Tesla este o companie grozavă»”, a declarat Trump reporterilor în timp ce se afla alături de Musk, în faţa unei Tesla roşii pe porticul sudic al Casei Albe.

„Nu mi-a cerut niciodată nimic şi a construit această mare companie şi nu ar trebui să fie penalizat pentru că este un patriot”, a continuat Trump.

La revenirea la Casa Albă, în ianuarie, Trump i-a încredinţat lui Musk sarcina de a reduce cheltuielile guvernamentale şi numărul de angajaţi în cadrul Departamentului pentru eficienţă guvernamentală (DOGE).

Reducerea costurilor de către DOGE s-a lovit însă de o rezistenţă tot mai mare, inclusiv proteste, hotărâri judecătoreşti şi o anumită presiune din partea legislatorilor. Turbulenţele au pătat marca Tesla, cu vânzări în picaj în Europa, preţul acţiunilor sale în scădere şi mai multe rapoarte de maşini vandalizate.

Proprietarii nemulţumiţi de Tesla au lipit chiar autocolante pe maşinile lor, spunând că le-au cumpărat „înainte ca Elon să o ia razna”.

Trump a avertizat cu privire la o reprimare a protestatarilor.

Întrebat de un reporter dacă protestatarii ar trebui „etichetaţi drept terorişti interni”, Trump a spus: „O voi face”.

„Dacă o faceţi la Tesla şi o faceţi la orice companie, vă vom prinde şi veţi trece prin iad”, a amenințat Trump.

Elon Musk: “As a function of the great policies of President Trump and his administration, and as an act of faith in America, Tesla is going to DOUBLE vehicle output in the United States within the next two years…” pic.twitter.com/g8jY77yxtP