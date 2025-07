FOTO/VIDEO Cum arată concedierile din Guvernul american – oameni plângând și cu cutii în brațe

Peste 1.000 de angajați ai Departamentului de Stat din SUA au fost concediați ca parte din eforturile administrației Trump de a reduce forța federală de muncă, relatează BBC.

Reducerile involuntare de personal au vizat 1.107 funcționari publici și 246 de angajați din serviciul extern, potrivit unei notificări trimise vineri angajaților din Departamentul de Stat Stat și obținute de CBS News, partenerul american de media al BBC.

Alți peste 1.500 de angajați ai Departamentului de Stat au plecat voluntar la începutul acestui an, pe fondul efortului masiv de reorganizare a guvernului federal.

Criticii susțin că reducerile masive vor afecta activitatea departamentului.

CBS News a relatat că aproape toți funcționarii publici din cadrul biroului de admitere al Biroului pentru Populație, Refugiați și Migrație – un program care relochează refugiații în SUA – au fost concediați.

Au fost concediați inclusiv angajați care lucrau pentru biroul Coordonatorului pentru eforturi de relocare afgană (CARE) al Departamentului de Stat.

Videoclipurile distribuite pe rețelele sociale îi arată pe funcționarii publici pe holul departamentului, părăsind clădirea cu lucrurile lor. Alți angajați sunt văzuți aplaudând foști colegi și îmbrățișându-se.

Scenes from the State Dept, showing employees leaving HQ after being fired in the mass cuts of 1300 employees today.



Is this what you voted for? pic.twitter.com/rQSmTDm0df