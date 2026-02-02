FOTO/VIDEO. Cum au venit îmbrăcate câteva dintre vedetele la Gala premiilor Grammy. Trei staruri au făcut presa să se întrebe dacă nu cumva au venit prea dezbrăcate: „Nu s-a abținut deloc pe covorul roșu”

Premiile Grammy 2026 au avut loc duminică la Los Angeles și ca de obicei a fost momentul în care presa din întreaga lume a avut ochii nu doar pe lista câștigătorilor, ci și pe modul în care s-au îmbrăcat sutele de vedete venit pe covorul roșu.

În timp ce unele staruri au arătat perfect în ținutele lor, altele au ratat complet ținta, îmbrăcând rochii extravagante și ținute bizare, scrie tabloidul britanic Daily Mail. Și CNN a remarcat ținutele afișate pe covorul roșu.

Premiile Grammy, care celebrează cele mai bune realizări muzicale ale anului, au fost prezentate de comediantul Trevor Noah și au avut invitați artiști precum Lady Gaga, Justin Bieber și Bruno Mars.

Înaintea ceremoniei, vedetele au defilat pe covorul roșu pentru a-și etala ținutele… și au fost o mulțime de coșmaruri vestimentare și ținute exagerate.

Ziarul britanic The Daily Mail a reunit cele mai mari gafe vestimentare de la Premiile Grammy 2026.

Nimic la voia imaginației

Cântăreața Chappell Roan a apărut aproape topless la gala de decernare a premiilor, asortând rochia transparentă din plasă burgundă cu o pereche de lenjerie intimă neagră. Rochia era ținută de piercingurile din sfârcuri. A asortat-o cu un colier auriu și pantofi cu toc negri. A completat look-ul îndrăzneț cu un machiaj intens al ochilor și ruj roșu ombre.

Chappell Roan

Heidi Klum, o rochie din latex

O altă ținută provocatoare a fost aceea a fotomodelului german Heidi Klum, fosta soție a cântărețului Seal. Modelul Heidi Klum a părut la premiile Grammy îmbrăcată aproape goală, din cauza rochiei din latex de culoarea pielii, fără bretele, care îi sublinia formele.

Rochia nu ascundea nimic, iar modelul îndrăzneț era completat de o pereche de pantofi cu toc nude asortați, remarcă tabloidul britanic.

Prea multe lucruri se întâmplă în aceeași apariție

Cântăreața Miley Cyrus a optat pentru un look casual în partea de jos, cu pantaloni negri, în stil balon, pe care i-a asortat cu o jachetă strâmtă, croită din piele, pe care erau prinse o mulțime de breloace aurii. Ținuta a fost creată de Celine, iar ea a completat-o cu o pereche de pantofi cu toc din piele neagră, părul dezordonat și cercei aurii în formă de cerc.

O rochie ca acum 25 de ani

Actrița și cântăreața americană Addison Rae a purtat o rochie albă cu o croială ciudată, care părea că ar fi putut apărea la o gală de premii la începutul anilor 2000, remarcă Daily Mail. Rochia albă sculpturală avea un decolteu în formă de U până la buric, cu o fustă spectaculoasă cu volane în cascadă care se întâlneau în mijloc. Partea din spate a rochiei asimetrice era extrem de scurtă. Ea a ales să nu poarte accesorii, ci doar o pereche de pantofi cu toc alb pentru a completa ținuta.

Addison Rae

Mergi la balul de absolvire sau la premiile Grammy?

O altă vedetă care le-a displăcut celor de la Daily Mail a fost modelul Chrissy Teigen care părea că se îndreaptă spre un bal școlar, îmbrăcată într-o rochie fără bretele, roz și roșu ombre, cu broderii gri în stil brocart pe toată suprafața. Tivul asimetric al rochiei îi punea în evidență picioarele, având o tăietură înaltă. Ea a asortat rochia cu o poșetă burgundă și pantofi cu toc asortați, împreună cu o pereche de cercei dramatici, cu diamante.

O altă ținută provocatoare a fost purtată de vedeta din reality tv-ul american Summer House, Ciara Miller. Aceasta nu s-a abținut deloc pe covorul roșu, purtând o rochie neagră îndrăzneață, decoltată, cu o decupare dramatică pe lateral și spate. Ea a asortat rochia cu pantofi cu tocuri înalte și bijuterii minimaliste, mai remarcă Daily Mail.

Ce ținute a remarcat CNN

Postul de știri american a remarcat și el câteva ținute.

Lady Gaga a apărut într-o rochie elaborată cu pene, creată de marca pariziană cult Matières Fécales.

Benson Boone a arătat elegant într-un costum din catifea neagră ușor evazat, marca Armani.