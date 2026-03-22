FOTO VIDEO Două clădiri s-au prăbușit la Istanbul după o explozie puternică. Mai multe persoane prinse sub dărâmături

Imagine surprinsă din dronă cu operațiunile de căutare și salvare din districtul Fatih, Istanbul, unde două clădiri s-au prăbușit duminică, 22 martie 2026. Credit line: Adem Kutucu / AFP / Profimedia

Deflagrația s-a produs duminică în districtul Fatih din Istanbul, provocând prăbușirea a două imobile învecinate. Primele date indică drept cauză o explozie de gaze naturale, potrivit autorităților turce, potrivit presei din Turcia și ABC News.

Trei dintre cele cinci persoane despre care se crede că sunt prinse sub dărâmături au fost salvate şi duse la spital, în timp ce eforturile de căutare şi salvare continuă pentru celelalte două persoane, a anunțat Biroului Guvernatorului Istanbulului Davut Gul.

Avertizăm că imaginile vă pot afecta emoțional.

İstanbul Fatih'te 2 bina, doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen patlama nedeniyle çöktü



Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta meydana gelen göçüğün altında kalanlar için kurtarma çalışması devam ediyorhttps://t.co/5ILThvHvEC pic.twitter.com/F7SBh89Yx9 — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 22, 2026

Autoritățile au anunțat că explozie a avut loc în jurul orei locale 12:00, într-o clădire situată pe strada Ebe din cartierul Ayvansaray din districtul Fatih.

„Conform evaluărilor iniţiale, două clădiri adiacente s-au prăbuşit în urma unei explozii despre care se crede că a fost cauzată de gaze naturale”, se arată în comunicatul autorităților locale.

Numeroase echipe AFAD (Autoritatea pentru Managementul Dezastrelor şi Urgenţelor), pompieri şi medicale au fost trimise la faţa locului, iar operaţiunile de căutare şi salvare sunt în derulare.