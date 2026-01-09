FOTO/VIDEO Explozie într-un bloc din Madrid. O femeie a murit și alte nouă persoane au fost rănite

O explozie s-a produs vineri într-o clădire rezidențială din Madrid, omorând o femeie în vârstă de 80 de ani și rănind alte nouă persoane, conform anunțului făcut de autorități, au scris AFP și cotidianul El Pais.

Explozia a dus la prăbușirea unei părți din imobilul cu patru etaje din districtul Carabanchel, aflat în sudul capitalei spaniole.

Serviciile de urgență au precizat că au acordat îngrijiri medicale pentru opt persoane rănite ușor.

Explosión en vivienda con caída de parte del forjado de la fachada sobre una cuarta planta. @BomberosMad rescatan al menos a 4 personas.@SAMUR_PC y #SUMMA atienden a varios heridos.

Hay una persona fallecida.



C/Azcoitia. Carabanchel pic.twitter.com/kFPhn9Di6W — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 9, 2026

Femeia care a murit se afla într-o locuință de la etajul 4, alături de soțul ei, în vârstă de 84 de ani, când a avut loc explozia.

„Bărbatul a suferit răni ușoare”, au spus serviciile de urgență. „A fost salvat de pompieri și transportat la Spitalul 12 Octombrie”.

Când au ajuns la fața locului, „pompierii primăriei din Madrid au stins flăcările care afectau bucătăria și terasa apartamentului”, au confirmat serviciile de urgență. „Incendiul s-a extins la unele copertine de pe fațadă, dar nu a provocat pagube suplimentare în interiorul altor locuințe”.

Locatarii clădirilor învecinate au povestit că au auzit „o explozie puternică”, iar apoi „strigăte” prin care erau îndemnați să se autoevacueze. Poliția a izolat întreaga zonă.

Autoritățile continuă să analizeze locul pentru a evalua starea clădirilor, iar ulterior vor începe demersurile pentru a stabili cauza exploziei.

„Este puțin prematur să speculăm asupra vreunei cauze în acest moment”, a comentat un purtător de cuvânt al Departamentului de Pompieri din Madrid.