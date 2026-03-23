FOTO VIDEO Imagini cu avionul Air Canada după ce a lovit mașina de pompieri pe un aeroport din New York

Avionul Air Canada Express CRJ-900 după ce s-a ciocnit cu o autospecială de pompieri pe LaGuardia Airport în New York. Credit line: Profimedia

Avionul Air Canada care s-a ciocnit duminică seară cu o mașină de pompieri în timpul aterizării pe aeroportul LaGuardia din New York a fost serios avariat, arată imaginile publicate după momentul tragediei. Pilotul și copilotul au murit în accident, iar alte zeci de persoane au fost rănite, potrivit NBC News.

Accidentul a avut loc în jurul orei locale 23:40. Avionul CRJ-900, care venea de la Montreal, a lovit un vehicul de salvare și stingere a incendiilor al Autorității Portuare care intervenea la un incident separat.

Avionul era operat de Jazz Aviation, partenerul regional al Air Canada, iar la bord se aflau 72 de pasageri și patru membri ai echipajului.

Imagini suprinse de la fața locului au arătat avarii serioase la botul avionului, care era înclinat în sus. Potrivit Flightradar24, avionul a lovit vehiculul cu o viteză de aproximativ 39 km/h.

Unde mergea mașina de pompieri

În accident, și-au pierdut viața pilotul și copilotul.

De asemenea, două persoane aflate în mașina de pompieri au fost rănite în accident, a declarat un oficial al forțelor de ordine pentru CNN.

“Stop, stop, stop!” — urgent audio captures the moment of chaos as an Air Canada Express flight collided with an airport vehicle at LaGuardia Airport in New York. pic.twitter.com/ztHegJyter — The Premium 24 (@ThePremium_24) March 23, 2026

Autospeciala fusese trimisă să intervină pentru asistență la un alt zbor din apropiere care solicitase asistență din cauza unui miros necunoscut în cabină, a spus oficialul.