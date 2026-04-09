FOTO/VIDEO Mii de români își iau adio de la Mircea Lucescu, la Arena Națională. Un antrenor din prima ligă a îngenuncheat în fața sicriului

Suporteri, iubitori de fotbal, nume cunoscute din sportul autohton și nu numai au continuat să meargă la Arena Națională pentru a-i aduce un omagiu lui Mircea Lucescu, joi, în ziua premergătoare înmormântării. Accesul este permis până la ora 20.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională. Inquam Photos / Bogdan Buda

Printre cei care au mers joi să îi aducă un omagiu celui mai titrat antrenor român din istorie s-a numărat și Daniel Pancu, actualul tehnician al lui CFR Cluj, care în cariera de jucător a colaborat cu Mircea Lucescu atât la Rapid, cât și la Beșiktaș.

Pancu și-a făcut cruce, a îngenuncheat și a rămas câteva clipe la căpătâiul fostului antrenor, potrivit GOLAZO.

„E greu, nu cred că există cuvânt să-l caracterizezi. A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal. Am trăit patru ani cu nea Mircea (…). A fost un om la care le găseai pe toate, educație, cultură, pasiune dusă la extrem. Un om al detaliilor, găsea calea cea mai simplă sa te facă să ajungi departe. Fără Mircea Lucescu aș fi fost poate nici la jumătate. Poate m-aș fi pierdut, a fost o șansă, un noroc să-l am de la 19 ani. O pierdere imensă”, a declarat Daniel Pancu.

„Dacă se năștea în altă țară, i s-ar fi spus Sir Mircea Lucescu”

Printre cei prezenți joi la Arena Națională s-a numărat și Marius Șumudică, un alt fost jucător al lui Mircea Lucescu în perioada în care antrena Rapidul.

„Un om care a dat tuturor ce avea mai bun în dânsul (…). Dacă se năștea într-o altă țară i s-ar fi spus Sir Mircea Lucescu. Și merită, pentru că este un domn din toate punctele de vedere. Vedeți ce se întâmplă pe tot mapamondul cu momente de reculegere, peste tot ziarele au scris pagini întregi, asta înseamnă să ai valoare, să fii un om care ți-ai pus amprenta asupra acestui fenomen atât de îndrăgit”, a declarat Șumudică, citat de Agerpres.

UEFA a decis organizarea unor momente de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu înaintea meciurilor care se desfășoară în această săptămână în cupele europene.

Traian Băsescu: „Nu am de spus decât un singur cuvânt”

Fostul președinte al României a fost joi la Arena Națională cu o coroană de flori albe, pe care a depus-o la baza catafalcului. Coroana a fost purtată de doi reprezentanți ai Jandarmeriei Române, care fac și gardă la catafalc, potrivit Agerpres.

„Nu am de spus decât un singur cuvânt: respect pentru Mircea Lucescu. A avut o viață extraordinară, dedicată sportului și României. Respect pentru Lucescu”, a declarat Traian Băsescu la ieșire.

În 2009, după ce Mircea Lucescu a câștigat Cupa UEFA cu Șahtior Donețk, fostul președinte Traian Băsescu l-a decorat cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler.

Fostul selecționer Anghel Iordănescu, la Arena Națională pentru a-i aduce un omagiu lui Mircea Lucescu, joi, 9 aprilie 2026. Inquam Photos / Bogdan Buda

Joi dimineață a fost la Arena Națională și premierul Ilie Bolojan, care a spus că se află acolo „în semn de respect pentru munca și cariera de o viață a unui om cu o carieră prestigioasă”.

Mircea Lucescu, al treilea cel mai titrat antrenor din lume, s-a stins din viață marți, la vârsta de 80 de ani, și va fi înmormântat vineri, la Cimitirul Bellu din Capitală, cu onoruri militare.