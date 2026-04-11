FOTO VIDEO Momentul când misiunea Artemis II revine pe Pământ, după o călătorie istorică în jurul Lunii

Pământul văzut din capsula Artemis II Orion în timp ce intră în atmosferă. Credit line: AP / AP / Profimedia

Astronauții misiunii Artemis II s-au întors în siguranță pe Pământ, în noaptea de vineri spre sâmbătă, după o „amerizare ca în manual”. Intrarea capsulei Orion în atmosfera Pământului și amerizarea în Oceanul Pacific a fost transmisă de NASA.

Capsula Orion a NASA, numită Integrity, a aterizat cu parașuta pe marea de lângă coasta sudică a Californiei, la scurt timp după ora 17:07, ora Pacificului (sâmbătă, ora 03.07 în România), încheind o misiune de 10 zile până la Lună și înapoi.

Cea mai periculoasă parte a călătoriei a fost coborârea prin atmosfera Pământului:.

Orion a intrat în atmosfera Pământului cu aproape 40.000 km/h și a înregistrat temperaturi de 2.760°C – aproximativ jumătate din cele ale Soarelui, notează BBC.

Separarea de nava spațială, întreruperea comunicațiilor, intrarea în atmosferă și amerizarea în Pacific, sub un cer parțial înnorat, a fost transmisă în direct printr-o transmisiune video a NASA.

După amerizare, comandantul misiunii Artemis II, Reid Wiseman, a transmis veşti bune cu privire la starea echipajului din interiorul navei Orion. „Ce călătorie! Suntem în stare stabilă. Toţi cei patru membri ai echipajului sunt în regulă”, a declarat Wiseman.

Pe 6 aprilie, nava spaţială a atins distanţa maximă faţă de Pământ – 406.771 km – în timpul survolului lunar, doborând recordul anterior pentru cea mai mare distanţă parcursă vreodată de oameni în spaţiu.