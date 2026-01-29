Sari direct la conținut
FOTO/VIDEO Moscova, la cea mai abundentă ninsoare din ultimele două secole. Cum explică meteorologii intensitatea
Piața Roșie din Moscova, joi, 29 ianuarie 2026. Credit: Alexander Zemlianichenko / AP / Profimedia

Capitala Rusiei a înregistrat în această lună cea mai mare cădere de zăpadă din ultimii peste 200 de ani, conform precizărilor făcute joi de meteorologii Universității de Stat din Moscova, transmite AFP.

„Ianuarie a fost o lună rece și cu neobișnuit de multă ninsoare la Moscova”, a declarat universitatea pe rețelele sociale.

Pe 29 ianuarie, la Moscova au fost înregistrate ninsori ce corespund unor precipitații de 92 mm, „cea mai mare valoare din ultimii 203 ani”, a mai precizat instituția de învățământ, citată de Agerpres.

Potrivit universității, și temperatura este cu 1,5 grade Celsius mai mică decât media sezonieră, care pentru luna ianuarie este de -6,2 grade Celsius.

Instituția a explicat că această cantitate „anormal de mare” de zăpadă căzută este rezultatul „trecerii peste regiunea Moscovei a unor cicloane profunde și extinse, cu un front atmosferic intensificat”.

O astfel de intensitate nu a mai fost întâlnită din 1823, când nivelul de precipitații a fost de 122 mm, au mai spus reprezentanții instituției de învățământ, menționând totuși că „observațiile efectuate într-un trecut atât de îndepărtat ar putea să nu fie pe deplin fiabile”.

Stratul de zăpadă măsura joi chiar și 60 de centimetri în unele zone ale capitalei ruse.

„Era mult mai multă (zăpadă) când eram copil, dar acum practic nu mai avem deloc zăpadă, înainte era mult mai multă”, a declarat pentru Pavel, un barman în vârstă de 35 de ani și locuitor al Moscovei, pentru AFP.

În această lună, Kamceatka din extremul orient rus a declarat stare de urgență din cauza unei furtuni masive de zăpadă care a paralizat parțial principalul oriaș din regiune.

