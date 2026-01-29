FOTO/VIDEO Moscova, la cea mai abundentă ninsoare din ultimele două secole. Cum explică meteorologii intensitatea

Capitala Rusiei a înregistrat în această lună cea mai mare cădere de zăpadă din ultimii peste 200 de ani, conform precizărilor făcute joi de meteorologii Universității de Stat din Moscova, transmite AFP.

„Ianuarie a fost o lună rece și cu neobișnuit de multă ninsoare la Moscova”, a declarat universitatea pe rețelele sociale.

Pe 29 ianuarie, la Moscova au fost înregistrate ninsori ce corespund unor precipitații de 92 mm, „cea mai mare valoare din ultimii 203 ani”, a mai precizat instituția de învățământ, citată de Agerpres.

🚌 Transport Chaos in Moscow Enters Second Day Due to Heavy Snowfall



Moscow is facing a second day of transport paralysis caused by heavy precipitation. Surface public transport is failing to cope: lines for buses start right inside metro lobbies — which people still have to… pic.twitter.com/RdFBEluZof — NEXTA (@nexta_tv) January 29, 2026

Potrivit universității, și temperatura este cu 1,5 grade Celsius mai mică decât media sezonieră, care pentru luna ianuarie este de -6,2 grade Celsius.

Russia's capital #Moscow has this month seen the largest #snowfall in more than 200 years, Moscow State University meteorologists said on Thursday. pic.twitter.com/bfsaPdXsNM — Farhan Khan (@TheFarhanAKhan) January 29, 2026

Instituția a explicat că această cantitate „anormal de mare” de zăpadă căzută este rezultatul „trecerii peste regiunea Moscovei a unor cicloane profunde și extinse, cu un front atmosferic intensificat”.

Moscow region, Russia ❗

🥶❄️🙂 The snow saga continues! Some more footage from the Moscow region. The snowfalls in Moscow on January 27-28 were among the three strongest, – local media. In Vidnoe for example, local residents push a truck. pic.twitter.com/mYF1y9VUjv — LX (@LXSummer1) January 29, 2026

O astfel de intensitate nu a mai fost întâlnită din 1823, când nivelul de precipitații a fost de 122 mm, au mai spus reprezentanții instituției de învățământ, menționând totuși că „observațiile efectuate într-un trecut atât de îndepărtat ar putea să nu fie pe deplin fiabile”.

Stratul de zăpadă măsura joi chiar și 60 de centimetri în unele zone ale capitalei ruse.

Moscow’s record snowfall has traffic in chaos. With locals joking it’s time to go back to the 19th century’s preferred mode of transport: horses. pic.twitter.com/Klb3g55x9A — Brian McDonald (@27khv) January 29, 2026

„Era mult mai multă (zăpadă) când eram copil, dar acum practic nu mai avem deloc zăpadă, înainte era mult mai multă”, a declarat pentru Pavel, un barman în vârstă de 35 de ani și locuitor al Moscovei, pentru AFP.

În această lună, Kamceatka din extremul orient rus a declarat stare de urgență din cauza unei furtuni masive de zăpadă care a paralizat parțial principalul oriaș din regiune.