FOTO / VIDEO Pompierii români intervin la un incendiu de proporții din apropierea Atenei. Flăcările au ajuns lângă o stație de carburanți

Pompierii români aflați în Grecia participă, miercuri, la stingerea unui incendiu dintr-o zonă industrială de lângă Atena, informează Biroul de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

„Modulul român a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit în zona Keratea, situată în sud-estul Atenei. Incendiul se manifestă într-o zonă industrială cu numeroase depozite, fiind alimentat de vegetația din jur (preponderent lăstăriș și mărăciniș)”, a tranmis IGSU.

Autoritățile elene au emis un mesaj de avertizare prin intermediul sistemului de cell broadcast, având în vedere degajările mari de fum, pentru protecția populației aflată în apropierea zonelor de manifestare a incendiului, notează Agerpres.

„Pompierii români se deplasează la caz cu două autospeciale de stingere a incendiilor de pădure, o autospecială de 4.000 de litri, o autospecială de 10.000 de litri, o autospecială de primă intervenție și comandă și o autospecială de suport radio. Totodată, autocisterna de 30.000 de litri a fost mobilizată din baza de operații și va face joncțiunea cu echipajele aflate la locul evenimentului”, arată sursa citată.

În sprijinul echipajelor care intervin la fața locului vor interveni și pompierii francezi, dislocați pe teritoriul țării gazdă.

„Misiunile colegilor noștri implica și protejarea unei stații de carburanți care se afla înconjurată de incendiu. La fața locului intervin și mijloace aeriene”, precizează IGSU.

Personalul rămas în baza de operații este pregătit, dacă va fi necesar, să suplimenteze efectivele din teren.