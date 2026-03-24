FOTO VIDEO Protest cu 1.000 de mineri în Piața Victoriei. „Bolojane, nu uita, România nu-i a ta”

Aproximativ 1.000 de mineri şi energeticieni de la Complexul Energetic Oltenia au venit la București și protestează marţi în fața Guvernului din Piaţa Victoriei. Oamenii sunt nemulţumiţi de concedierilor anunţate de la 1 aprilie și de incertitudinile legate de viitorul industriei miniere din România.

Protestul a început la prânz și este programat să aibă loc până la ora 17.00.

Minerii au venit cu steaguri, vuvuzele şi bannere sau coli de hârtie cu mesaje.

„Ne spun că România nu are bani. Ne supun că Guvernul nu are bani. Dar de pensii speciale au avut sute de miliarde pentru niște oameni care au făcut fix nimic”, a strigat un participant la portavoce.

De asemenea, oamenii scandează lozinci precum „Bolojane, nu uita, România nu-i a ta”, „Nu cedăm”, „Apă, hrană, energie, la întreaga Românie”.

„Protestez pentru acești tineri, care urmează a fi dați afară pe 1 aprilie – un cadou frumos din partea Guvernului – desființarea a 1.476 de locuri de muncă. Am fost la protestele din Gorj, apoi în greva foamei la Ministerul Energiei, apoi la protestele din Gorj și acum iar la București, sa ne bage în seamă acest guvern”, a spus Nicolae, care lucrează la Complexul Energetic Oltenia de 33 de ani.

El spune că cerințele lor vor fi ascultate dacă guvernanții „au credință în Dumnezeu”.

„Piloșii sunt pe primul loc”

Un alt protestatar, Mădălin, în vârstă de 25 de ani, crede că o să fie afectat și el de concedierile de la C.E.O. Gorj.

„Riscăm ca 1.800 de angajați să rămânem fără loc de muncă, nimeni nu ne spune nimic. Mâine poate să fie o zi decisivă pentru noi și nu știm ce se întâmplă de la 1 aprilie. După cum știți, în România piloșii sunt pe primul loc. În rest, sunt oameni de rând, primii pe listă”, a spus tânărul.

Mădălin. Foto: Ștefania Gheorghe / HotNews

Un protestatar, ridicat de jandarmi

Jandarmeria Capitalei a anunțat că în zona protestului un bărbat a adresat injurii în mod explicit, motiv pentru care a fost condus la autospecială.

„Astfel, persoana a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 800 de lei, în conformitate cu prevederile art. 2, pct. 1 din Legea nr. 61 din 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Sublinem faptul că persoana în cauză și-a manifestat intenția de a participa la adunarea publică, însă nu face parte din categoria socio-profesională care organizează manifestația”, a transmis Jandarmeria București.

De ce protestează minerii

Minerii şi energeticienii gorjeni au plecat, marţi dimineaţă, spre Bucureşti, pentru mitingul aprobat să se desfăşoare în faţa Guvernului până la ora 17.00. Protestatarii sunt nemulţumiţi că 1.800 de salariaţi angajaţi pe perioadă determinată vor rămâne fără locuri de muncă de la 1 aprilie (1.500 de salariaţi) şi respectiv 1 mai (300 de salariaţi), date de la care le expiră contractele de muncă, care nu vor mai fi neînnoite, notează News.ro.

Minerii sunt supăraţi că reprezentanţii companiei nu le-au oferit măsuri concrete de protecţie socială, dar şi de încetarea activităţii de minerit, din anul 2030, potrivit angajamentelor luate de România prin PNRR faţă de Comisia Europeană.

De altfel, sute de angajaţi ai Complexului Energetic Oltenia au ieşit în stradă, în ultimele două săptămâni, în faţa sediului companiei, din municipiul Târgu Jiu.