FOTO/VIDEO Violențe la un protest al opoziției albaneze. Demonstranții au aruncat cu materiale pirotehnice spre biroul premierului

Mii de susținători ai Partidului Democrat din Albania au protestat împotriva guvernului condus de Edi Rama, vineri, la Tirana, într-o manifestație care s-a soldat cu ciocniri între demonstranți și forțele de ordine.

O parte dintre protestatari au arucat cu materiale pirotehnice spre biroul prim-ministrului albanez, iar poliția a răspuns cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă, potrivit Reuters.

Protest al Partidului Democrat din Albania, vineri, 20 februarie 2026, la Tirana. Credit: Hameraldi Agolli / AP / Profimedia

În Albania, tensiunile politice au escaladat din decembrie, când o unitate specială de parchet a pus-o sub acuzare pe adjuncta lui Rama, Belinda Balluku, pentru presupuse intervenții în licitațiile publice pentru proiecte majore de infrastructură și favorizare a anumitor companii, acuzații pe care Balluku le neagă.

Vineri, mii de susținători ai Partidului Democrat albanez au scandat „Rama pleacă” și „Rama la închisoare”, afișând drapelul național și steaguri ale partidului.

„Zilele lui Edi Rama sunt numărate”, a declarat liderul Partidului Democrat, Sali Berisha.

Anti-government protesters in Albania used firework launchers against riot police in Tirana tonight following a rally in support of opposition Democratic Party leader Sali Berisha pic.twitter.com/qI0IspTNGY — 3JANE TV (@3janetv) February 20, 2026

O instanță a suspendat-o pe Balluku din funcție, dar procurorii anticorupție au cerut parlamentului să-i ridice imunitatea pentru a putea să o aresteze.

Partidul Socialist al lui Rama, care anul trecut a obținut un al patrulea mandat consecutiv de premier, are o majoritate parlamentară confortabilă și nu este clar dacă și când îi va fi ridicată imunitatea lui Balluku, care a fost și ministru al infrastructurii și este o aliată apropiată a prim-ministrului.

Protest al Partidului Democrat din Albania, vineri, 20 februarie 2026, la Tirana. Credit: Hameraldi Agolli / AP / Profimedia

Edi Rama a acuzat excese ale puterii judiciare, în special prin măsura arestului preventiv.

Albania își propune să adere la Uniunea Europeană până în 2030, dar blocul comunitar susține că țara trebuie să facă mai multe eforturi pentru a combate criminalitatea și corupția.