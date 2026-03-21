FOTO/VIDEO Zeci de mii de cehi au protestat împotriva guvernului la Praga. „Nu vrem să fim Ungaria”

Zeci de mii de oameni au ieșit sâmbătă în stradă la Praga, protestând împotriva reducerilor de cheltuieli din domeniul apărării și din cauza temerilor că guvernul lui Andrej Babis ar putea afecta libertatea presei, în ceea ce Reuters a descris drept cea mai mare manifestație antiguvernamentală din Cehia de după 2019.

Organizatorii au estimat prezența la aproximativ 250.000 de persoane.

Protest antiguvernamental la Praga, sâmbătă, 21 martie 2026. Credit: Michal Turek / AP / Profimedia



„Sunt aici pentru că îmi pasă de viitorul țării mele”, a declarat Tomas Chaloupka, în vârstă de 22 de ani. „Mă supără că actualul guvern încearcă să manipuleze presa liberă și independentă, iar libertatea și democrația sunt primordiale”, a subliniat protestatarul.

Premierul Andrej Babis și partidul său, ANO, au revenit la putere în decembrie, după patru ani în opoziție. Din coaliția de guvernare mai fac parte partide de dreapta și extremă dreapta.

A MASSIVE crowd on Prague’s Letná plain on Saturday protested against govt. of Andrej Babiš — seen as turning 🇨🇿 toward east — over planned changes to public broadcasters, cutting defence spending, floating idea of Russia-style “foreign agent law”, etc.



pic.twitter.com/P5E7CCmrs1 — Ian Willoughby (@Ian_Willoughby) March 21, 2026

„Este timpul să ne trezim”

Organizatorii protestului, Milion Chvilek (Un Milion de Momente pentru Democrație), susțin că țara riscă să ia calea Slovaciei sau Ungariei, care au avut divergențe cu Comisia Europeană pe teme legate de statul de drept.

„Nu vrem să fim Ungaria”, a declarat Hana Malanikova, profesoară. „Nu vrem să urmăm calea Republicii Slovace. Așa că este timpul să ne trezim”, a adăugat ea.

Un protest de amploare a avut loc și în februarie, pentru susținerea președintelui Petr Pavel, care s-a confruntat cu administrația Babis pe tema numirilor de miniștri și a cheltuielilor din domeniul apărării. Acea manifestație a atras circa 90.000 de persoane.

Criticii guvernului reclamă reducerea cheltuielilor din domeniul apărării, planurile de modificare a finanțării pentru televiziunea publică, despre care spun că i-ar afecta independența, dar și înăsprirea regulilor de transparență pentru organizațiile neguvernamentale.

Babis, care a construit un imperiu de afaceri în sectoarele alimentar, chimic și agricol, a fost prim-ministru și în perioada 2017-2021. Milion Chvilek a organizat proteste similare în 2019, care au atras peste 200.000 de oameni.