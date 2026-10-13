FOTO Vine în România: Primul miliardar în dolari al Albaniei aduce brandul danez Flying Tiger Copenhagen

Flying Tiger Copenhagen, retailer danez de jucării, decorațiuni, papetărie și accesorii pentru casă, cu o rețea de peste 1.100 de magazine în 45 de țări, se pregătește să intre în România, primele magazine urmând să fie deschise în 2027, relevă datele analizate de Profit.ro.

Brandul va fi adus în România de grupul de investiții Balfin (Balkan Finance Investment Group), proprietarul unora dintre cele mai mari companii din Albania, cele două părți semnând acum un acord de franciză în acest sens.

Pe lângă România, înțelegerea vizează piețele din Bulgaria și Croația și extinde un parteneriat încheiat anterior pentru Albania, Kosovo, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina, Serbia și Muntenegru.

Flying Tiger și Balfin intenționează să deschidă 87 de magazine în România, Bulgaria și Croația în următorii cinci ani.

Citește mai mult pe Profit.ro