FOTO Violențe între poliție și protestatarii anti-prezidențiale în Serbia. Zecii de mii de oameni au manifestat pe străzile Belgradului

Poliția a folosit gaze lacrimogene împotriva protestatarilor din centrul Belgradului, după ce zeci de mii de oameni au cerut în stradă alegeri anticipate și plecarea de la putere a președintelui Aleksandar Vucic, informează Reuters.

Oamenii s-au adunat în Piața Slavija, una dintre cele mai mari intersecții din capitală, la capătul unui an și jumătate de proteste împotriva corupției, izbucnite după prăbușirea acoperișului gării din Novi Sad, soldată cu moartea a 16 persoane.

Polițiștii în echipament de intervenție au înconjurat clădirea primăriei din Belgrad, după care ciocniri sporadice au izbucnit între poliție și manifestanți aproape de clădirea președinției și în apropierea unui parc pe care susținătorii lui Vucic îl ocupă din luna martie a anului trecut.

Protest la Belgrad Foto: Armin Durgut / AP / Profimedia

Poliția a lansat gaze lacrimogene și a folosit dispozitive asurzitoare încercând să îndepărteze manifestanții. La rândul lor, protestatarii au incendiat coșuri de gunoi.

Mulți dintre ei purtau insigne cu imaginea unor mâini înroșite și cu inscripția „Mâinile voastre sunt pătate de sânge”, precum și bannere pe care scrie „Studenții înving”.

Protestele împotriva puterii au început după catastrofa de la Novi Sad din 1 noiembrie 2024, când opoziția și organizațiile nonguvernamentale au acuzat puterea de gestionarea defectuoasă a afacerilor publice și de corupție.

Protest antiguvernamental la Belgrad Foto: Armin Durgut / AP / Profimedia

Vucic și susținătorii săi au negat acuzațiile de corupție și au afirmat că au fost luate măsurile necesare pentru pedepsirea celor vinovați de catastrofa din Novi Sad.

„Acestui guvern îi este frică de cei care-și apără demnitatea și drepturile”, le-a spus manifestanților Mirjana Nikolic, rector al Universității de Arte din Belgrad.

Unul dintre protestatarii reținuți de poliție Foto: Darko Vojinovic / AP / Profimedia

Poliția a estimat numărul manifestanților din piață și de pe străzile adiacente la 34.300 de persoane. În schimb, Arhiva Adunărilor Publice, un grup care monitorizează manifestațiile publice, a evaluat numărul la circa 100.000.

„Am venit aici ca să arăt câți suntem, câți cetățeni nemulțumiți sunt și că a sosit vremea să organizăm alegerem ca să reparăm lucrurile”, a spus la protest Dragan Djuric, un fermier de 55 de ani care locuiește în orașul Sabac.