Oameni din toată Serbia la Novi Sad, la un an de la tragedia care a declanșat un val de proteste naționale. Unii au venit pe jos sute de kilometri: „Cu greu pot descrie ceea simt”

Mii de sârbi din diverse zone ale țării intrau în orașul Novi Sad, vineri, în ajunul împlinirii a un an de la tragedia din gara orașului, care a declanșat un val de demonstrații la nivel național împotriva corupției și a partidului, transmite AFP.

În 1 noiembrie 2024, o copertină din recent renovata gară din Novi Sad, al doilea oraș ca mărime din Serbia. Incidentul s-a soldat cu moartea a 16 persoane.

Tragedia a devenit un simbol al corupției înrădăcinate, iar de atunci în Serbia au avut loc proteste constante.

Protestatarii au cerut inițial o anchetă transparentă, dar apelurile lor s-au transformat rapid în solicitarea de a fi organizate alegeri anticipate.

Valul de manifestații a dus la o schimbare de guvern, dar președintele naționalist Aleksandar Vucic a rămas la putere.

Studenții, aflați în prim-planul mișcărilor de stradă din Serbia, au făcut apel la organizarea unei adunări masive, sâmbătă, la Novi Sad, pentru a aduce un omagiu victimelor.

Marșuri spre Novi Sad din Belgrad și Novi Pazar

Mii de oameni se îndreptau pe jos din Belgrad, într-un marș de aproximativ 100 de kilometri, sau chiar din Novi Pazar, oraș situat la circa 340 de kilometri.

Vineri, compania națională de transport feroviar a anunțat suspendarea tuturor serviciilor feroviare la nivel național, invocând un apel anonim care acuza că au fost plantate dispozitive explozive în trenuri și pe linii de cale ferată.

Suspendarea a îngreunat accesul în oraș.

Vineri seara, mii de locuitori din Novi Sad au ieșit în stradă pentru a-i întâmpina primii sosiți ai marșurilor, cu fluiere și steaguri.

Mulți au fost vizibil mișcați, printre care Dragica Radic, în vârstă de 72 de ani, care a venit cu fiica și nepoții ei pentru ceea ce a numit un „moment mult așteptat”.

„Cu greu pot descrie ceea simt”, a declarat ea pentru AFP cu lacrimi în ochi.

„Așteptăm asta de foarte mult timp și cred că va veni ceea ce așteptăm cu toții”, a spus femeia, referindu-se la eventuala înlăturare de la putere a Partidului Progresist Sârb (SNS) al lui Vucic.

„Nu mă refer acum, nici mâine, însă doar cu perseverență și unitate… Eu cred în tineret”, a mai declarat Dragica Radic.

Ratko Popovic, din zona Novi Sad, a spus că se simte „invincibil”.

Bărbatul în vârstă de 47 de ani, care a sosit împreună cu familia sa, a lăudat „unitatea tuturor oamenilor din Serbia care sunt împotriva corupției, împotriva criminalității, împotriva partidului de guvernământ”.

Guvernul a declarat sâmbătă zi de doliu național.