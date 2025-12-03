FOTO&DOCUMENT Frații Micula și-au cumpărat lobby la Congresul SUA și Administrația Trump pentru litigiul cu România
HotNews.ro
Compania românească European Food SA, din comuna Drăgănești, sat Păntășești, județul Bihor, controlată de frații Viorel și Ioan Micula, a contractat o firmă americană de lobby pentru a-i pleda cauza pe lângă autoritățile federale de la Washington în legătură cu litigiul contra statului român, relevă documentul analizat de Profit.ro.
Citiți mai mult pe Profit.ro.
INTERVIURILE HotNews.ro