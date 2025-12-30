FOTOGALERIE Anul 2025 în imagini, de la alegerile câștigate de Nicușor Dan la protestele declanșate de „Justiția capturată”

Anul 2025 din România a fost unul plin de evenimente, politice și nu numai, iar agenția INQUAM Photos a realizat o retrospectivă a celor mai interesante imagini ale anului care se încheie.

În fotografiile selectate sunt surprinse momente importante legate de președintele ales în luna mai a acestui an, Nicușor Dan, noul Guvern condus de liberalul Ilie Bolojan sau de Călin Georgescu și susținătorii săi.

De asemenea, pot fi văzute instantanee din competiții sportive cu eliberarea Elenei Udrea din închisoare, inundațiile catastrofale din septembrie, explozia din cartierul Rahova, alegerile pentru primarul Bucureștiului sau protestele apărute după documentarul Recorder „Justiție capturată”.

Andrew Tate face declaratii de presa la iesirea din Tribunalul Bucuresti, 9 ianuarie 2025. Inquam Photos / Octav Ganea

Susținători ai lui Călin Georgescu participă la un miting de protest în dreptul sediului Curții Constituționale din București, 10 ianuarie 2025. Inquam Photos / Octav Ganea

Declaratii de presa sustinute de presedintele Senatului in paralel cu un protest spontan organizat de functionari publici angajati in Senatul Romaniei, in Bucuresti, 22 ianuarie 2024. Inquam Photos / Octav Ganea

Călin Georgescu și susținători ai acestuia participă la un eveniment organizat cu ocazia Unirii Principatelor, la monumentul Eroului Necunoscut din Parcul Carol, în București, 24 ianuarie 2025. Inquam Photos / Octav Ganea

Zona retrocedată din Parcul IOR, în București, 26 ianuarie 2025. Inquam Photos / Raul Ștef

Meciul disputat de FC FCSB si Manchester United, in etapa a 8-a a competitiei de fotbal Europa League, pe Arena Nationala din Bucuresti, 30 ianuarie 2025. Inquam Photos / Stefan Constantin

Congresul Partidului Social Democrat pentru desemnarea candidatului partidului la alegerile prezidenţiale, la Palatul Parlamentului din București, 2 februarie 2025. Inquam Photos / George Călin

Congresul Partidului Social Democrat pentru desemnarea candidatului partidului la alegerile prezidenţiale, la Palatul Parlamentului din București, 2 februarie 2025. Inquam Photos / Tudor Pană

Persoane vizate de dosarul Nordis deschis de DIICOT sunt aduse la sediul Curtii de Apel Bucuresti, 4 februarie 2025. Inquam Photos / George Călin

Declaratii de sustinute de Simona Halep la finalul meciului pierdut in fata Luciei Bronzetti in turneul de tenis Transylvania Open in Cluj-Napoca, 4 februarie 2025. Inquam Photos / Alex Nicodim

Ceremonia care a marcat incheierea mandatului presedintelui Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni, in Bucuresti, 12 februarie 2025. Inquam Photos / Octav Ganea

Exercitiul de antrenament tactic Steadfast Dart 25, in poligonul Smardan, judetul Galati, 19 februarie 2025. Inquam Photos / Eduard Vînătoru

Sustinatori ai lui Calin Georgescu protesteaza in Piata Victoriei din Bucuresti, 21 februarie 2025. Inquam Photos / Octav Ganea

Calin Georgescu pleaca de la sediul Parchetului General, dupa aducerea la audieri a fostului candidat la Presidentie, Calin Georgescu, in Bucuresti, 26 februarie 2025. Inquam Photos / Octav Ganea

Protestatari AUR si simpatizanti ai fostului candidat la alegerile prezidentiale, Calin Georgescu, protesteaza in Bucuresti, 1 martie 2025. Inquam Photos / George Calin

Ciocniri intre cateva sute de persoane si jandarmi in timpul unui protest organizat fata de decizia BEC de a respinge candidatura lui Calin Georgescu, in Bucuresti, 9 martie 2025. Inquam Photos / George Calin

Sustinatori ai lui Calin Georgescu protesteaza in fata Curții Constitutionale din Bucuresti, 11 martie 2025. Inquam Photos / Codrin Unici

Depunerea dosarului de candidatură a presedintelui partidului USR, Elena Lasconi, la sediul Biroului Electoral Central din Bucuresti, 13 martie 2025. Inquam Photos / Octav Ganea

Momentum coregrafiei realizate de participantii la mitingul „Manifest Pro-Europa”, in Piata Victoriei din Bucuresti, 15 martie 2025. Inquam Photos / Octav Ganea

Evenimentul de presa organizat de echipa candidatului independent Nicusor Dan pentru marcarea startului campaniei electorale, in Bucuresti, 4 aprilie 2025. Inquam Photos / Octav Ganea

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă prezinta detalii privind surparile din zona Piata Unirii, precum şi soluţiile ce trebuie implementate pentru a pune in siguranta centrul Capitalei, luni, 28 aprilie 2025. Inquam Photos / Mălina Norocea

Dezbaterea electorala organizata de televiziunea de stiri Digi24 inaintea turului 1 al alegerilor prezidentiale care va avea loc in 4 mai 2025, in Bucuresti, 28 aprilie 2025. Inquam Photos / Octav Ganea

George Simion si Calin Georgescu voteaza in Mogosoaia, Ilfov, 4 mai 2025. Inquam Photos / Eduard Vinatoru

Congresul BNS cu participarea celor doi candidati la alegerile prezidentiale, Nicusor Dan si George Simion, in Bucuresti, 7 mai 2025. Inquam Photos / Malina Norocea

Dezbatere electorală organiozată de postul de televiziune Antena 3 CNN, în București, 13 mai 2025. Inquam Photos / George Călin

Salina Praid este inchisa dupa ce raul Corund a strapuns albia si s-a infiltrat in salina Praid si in exploatarea de sare din subteran, existand pericol de prabusire, 28 mai 2025. Inquam Photos / Alex Nicodim

Case inundate in zona dintre raul Negru si raul Tarlung din satul Bacel, judetul Covasna, 29 mai 2025. Inquam Photos / Alex Nicodim

Protest impotriva violentei asupra femeilor, organizat de Centrul Filia cu sprijinul mai multor ONG-uri in Piata Victoriei, Bucuresti, 3 Iunie 2025. Inquam Photos / Adriana Neagoe

Imagini din satul Bacel care se afla in zona afectata de inundatii din judetul Covasna, sambata, 31 mai 2025. Inquam Photos / Ovidiu Micsik

Protest pentru siguranta femeilor organizat in Cluj-Napoca, 7 iunie 2025. Inquam Photos / Gabriel Neacșu

Urmari ale furtunii petrecute in Bucuresti, 9 iunie 2025. Inquam Photos / Codrin Unici

Apropiati ai lui Andrei Stoicescu, suporter pasionat al echipei CSA Steaua București Peluza Sud si al Geto-Dacii Garmisch-Partenkirchen, aduc un ultim omagiu. Andrei și-a pierdut viața în timpul meciului Portugalia- Spania căzând de la mare înălţime, în incinta stadionului din Munchen in data de 08.06.2025. Imagini efectuate duminica, 15.06.2025, in comuna Bogati, judetul Arges. Ovidiu Micsik / Inquam Photos

Reprezentanti si simpatizanti ai partidului AUR protesteaza in Bucuresti, 22 iunie 2025. Inquam Photos / Octav Ganea

Festivalul Neversea Kapital, pe Arena Nationala, in Bucuresti, 5 iulie 2025. Inquam Photos / Vlad Bereholschi

Congresul extraordinar al Partidului National Liberal la Palatul Parlamentului, Bucuresti, 12 iulie 2025. Inquam Photos / Codrin Unici

Congresul extraordinar al Partidului National Liberal la Palatul Parlamentului, Bucuresti, 12 iulie 2025. Inquam Photos / Codrin Unici

Urmări ale inundațiilor din Broșteni, Suceava, 30 iulie, 2025. Inquam Photos/Saul Pop

Reprezentanți ai poliției fac cercetări la fața locului unui accident petrecut între un tramvai si un autobuz, in Bucuresti, 31 iulie 2025. Inquam Photos / Cosmin Enache

Mai multe zeci de persoane participa voluntar la actiuni de curatare ale caselor inundate in comuna Brosteni, Suceava, 1 august 2025. Inquam Photos / Saul Pop

Evenimentul Spotter Day dedicat Zilei Aviatiei Romane, desfasurat la monumentul Crucea Eroilor de pe Varful Caraiman, Bucegi, 26 august 2025. Inquam Photos / Bogdan Buda

Vizita presedintilor Frantei, Poloniei si a cancelarului german la Presedintia Republicii Moldova, in Chisinau, 27 august 2025. Inquam Photos / Miruna Turbatu

Conferinta de presa a premierului Romaniei organizata la palatul Victoria, in Bucuresti, 2 septembrie 2025. Inquam Photos / Octav Ganea

Pompieri continua operatiunile de cautare in una dintre scarile blocului afectat de o explozie cauzata de o acumulare de gaze într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, București, 17 octombrie 2025. Inquam Photos / Octav Ganea

Credinciosi asteapta la coada care s-a format pentru vizitarea Catedralei Mantuirii Neamului , in Bucuresti, 29 octombrie 2025. Inquam Photos / Octav Ganea

Credinciosi asteapta la coada care s-a format pentru vizitarea Catedralei Mantuirii Neamului, in Bucuresti, 30 octombrie 2025. Inquam Photos / Codrin Unici

Congresul extraordinar al Partidului Social Democrat, desfasurat la Romexpo in Bucuresti, 7 noiembrie 2025. Inquam Photos / Octav Ganea

Conferinta extraordinara a Organizatiei PSD Bucuresti, Grand Hotel Bucharest, 13 noiembrie 2025. Inquam Photos / Alexandru Nechez

Extrădarea cetățenilor români Horațiu Potra, Alexandru Cosmin Potra și Dorian Potra, in Bucuresti, 20 noiembrie 2025. Inquam Photos / Octav Ganea

Troiță în pădurea Tâncăbești dedicată liderului legionar Corneliu Zelea Codreanu, 30 noiembrie 2025. Inquam Photos / Alexandru Nechez

Câteva sute de persoane protestează în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii, după difuzarea unui documentar al jurnaliștilor Recorder despre corupția din sistemul de justiție din România, miercuri, 10 decembrie 2025. Inquam Photos / Codrin Unici

Conferința susținută de conducerea Curții de Apel Bucuresti, 11 decembrie 2025. Inquam Photos / Gyozo Baghiu