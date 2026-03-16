FOTOGALERIE Ce ținute au purtat vedetele la Premiile Oscar 2026

Decernarea Premiilor Oscar 2026 a avut loc duminică noapte. Pe covorul roșu de la Los Angeles, nominalizații și cele mai mari vedete de la Hollywood au impresionat prin stil și ținute demne de Oscar, notează BBC.

Publicația britanică mai scrie că, dacă Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului ar acorda un premiu pentru cel mai bine îmbrăcat actor, ar deveni cea mai disputată statuetă a serii.

Printre vedetele care au întors privirile pe covorul roșu se numără Chase Infiniti, actrița care a jucat în „One Battle After Another”, care a obținut premiul pentru cel mai bun film. Ea a purtat o rochie semnată Louis Vuitton, în culoare mov-lavandă, potrivit BBC.

Chase Infiniti.. Foto:: Jordan Strauss / AP / Profimedia

Leonardo DiCaprio, actorul principal în „One Battle After Another” – film care a plecat acasă cu șase statuete Oscar – a optat pentru un costum clasic, negru, de la Dior, scrie The New York Times. Ca accesorii, DiCaprio a purtat un ceas Rolex negru și o broșă în formă de bondar de la Boucheron.

Leonardo DiCaprio. Foto: AdMedia/Starface / imago stock&people / Profimedia

Jessie Buckley, marea câștigătoare a premiului Oscar pentru cea mai bună actriță în rol principal („Hamnet”), a purtat o rochie din două culori: roșu și roz, o schimbare față de vestimentația mai discretă pe care o poartă de obicei, notează BBC. Rochia este Chanel.

Jessie Buckley. Foto: INSTAR Images / Profimedia

Pentru o ținută roșie a optat și actrița norvegiană Renate Reinsve, de la designerul Louis Vuitton și realizată pe comandă, conform BBC. Ea a fost nominalizată la Premiile Oscar 2026 pentru cea mai bună actriță în rol principal, în filmul „Sentimental Value”.

Renate Reinsve. Foto: mago stock&people / Profimedia

Michael B. Jordan, starul masculin al filmului „Sinners”, a obținut noaptea trecută statueta pentru cel mai bun actor într-un rol principal, o categorie la care i-a detronat pe Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Ethan Hawke și Wagner Moura.

Actorul a purtat un costum clasic, negru, de la Louis Vuitton, iar detaliul care a scos în evidență ținuta a fost accesoriul format din două lanțuri la buzunar, scrie Vogue.

Michael B. Jordan. Foto: INSTAR Images / Profimedia

Teyana Taylor, nominalizată pentru cea mai bună actriță în rol secundar în filmul „One Battle After Another”, a apărut pe covorul roșu într-o rochie lungă, cu trenă, cu pene albe și negre, semnată Chanel.

Teyana Taylor. Foto: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

Actorul Timothée Chalamet a ales să poarte un costum alb complet cu două rânduri de nasturi, realizat la comandă pentru Givenchy. Vogue scrie că Chalamet a ieșit în evidență totuși prin accesoriile pe care a ales să le poarte: cizme albe și ochelari de soare minusculi.

Timothée Chalamet. Foto: Shutterstock Editorial / Profimedia

Balerina americană Misty Copeland a ieșit în evidență pe covorul roșu de la Oscar 2026 prin ținuta sa care a adus un omagiu istoriei sale în balet, dar și prin bijuteriile cu care a accesorizat vestimentația.

Copeland a purtat un corset tip costum decorat cu volane inspirate de tutu și o fustă albă. Bijuteriile sunt însă cele care au făcut diferența, scrie ELLE, balerina purtând diamante naturale Jared în valoare de două milioane de dolari.

Misty Copeland. Foto: Jordan Strauss / AP / Profimedia

Celebra actriță australiană Rose Bryne și-a făcut apariția într-o rochie lungă neagră, fără bretele, de la Dior, conform ELLE. Rochia din satin are pe ea brodate flori albe cu mari cu mărgele și nuanțe de verde, albastru și roșu. La nivel de accesorii, Byrne a rămas minimalistă, optând pentru o pereche simplă de cercei aurii și un lănțișor rotund cu un pandantiv.