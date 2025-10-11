FOTOGALERIE Kim Jong Un a dezvăluit în fața lui Dmitri Medvedev și Li Qiang cea mai puternică armă a Coreei de Nord

Kim Jong Un cu Dmitri Medvedev, Li Qiang și To Lam la parada militară de la Phenian. Foto: KCNA

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a asistat la o mare paradă militară în care a fost prezentată noua rachetă balistică intercontinentală în fața demnitarilor internaționali aflați în vizită, a informat sâmbătă agenția de presă oficială KCNA, preluată de Reuters.

Parada, care a început vineri seara, a marcat cea de-a 80-a aniversare a fondării Partidului Muncitorilor și a venit după alte festivități de joi.

Premierul chinez Li Qiang, o delegație din Rusia condusă de fostul președinte Dmitri Medvedev, precum și șeful Partidului Comunist din Vietnam, To Lam, s-au numărat printre demnitarii străini prezenți la Phenian pentru aniversare.

În cadrul paradei militare, Coreea de Nord, țară care deține arme nucleare, a prezentat cea mai avansată rachetă balistică intercontinentală Hwasong-20, descrisă de KCNA ca fiind „cel mai puternic sistem de arme strategice nucleare” al țării.

Racheta nord-coreeană Hwasong-20. Foto: KCNA

Seria de rachete balistice intercontinentale Hwasong a dat Coreei de Nord capacitatea de a viza orice punct de pe teritoriul continental al SUA, dar rămân întrebări cu privire la sofisticarea sistemului său de ghidare pentru a atinge o țintă și la capacitatea ogivei pe care o transportă de a rezista reintrării în atmosferă.

„Hwasong-20 reprezintă, pentru moment, culmea ambițiilor Coreei de Nord în ceea ce privește capacitățile de lansare nucleară pe distanțe lungi. Ne putem aștepta ca sistemul să fie testat înainte de sfârșitul acestui an”, a declarat Ankit Panda, de la Carnegie Endowment for International Peace.

„Sistemul este probabil conceput pentru transportul mai multor focoase… Focoasele multiple vor spori presiunea asupra sistemelor existente de apărare antirachetă ale SUA și vor amplifica ceea ce Kim consideră necesar pentru a obține efecte de descurajare semnificative împotriva Washingtonului”, a adăugat expertul.

La parada militară, Kim a ținut un discurs în care și-a exprimat „încurajarea călduroasă” pentru trupele nord-coreene aflate în operațiuni în străinătate, adăugând că eroismul armatei sale nu va fi văzut doar în apărarea Coreei de Nord, ci și în „avanposturile construcției socialiste”, potrivit KCNA.

„Armata noastră ar trebui să continue să crească și să devină o entitate invincibilă care distruge toate amenințările”, a declarat Kim.

Kim a purtat vineri discuții și cu Medvedev, care a afirmat că sacrificiul soldaților nord-coreeni care luptă pentru Rusia în campania sa militară din Ucraina dovedește încrederea în relațiile dintre cele două țări.

Kim i-a spus lui Medvedev că speră să continue consolidarea cooperării cu Rusia și să se angajeze îndeaproape în diverse schimburi pentru a atinge obiective comune, a informat KCNA.