FOTOGALERIE Momente simbolice din viața lui Ion Iliescu

Ion Iliescu și Elena Ceaușescu, în 1976, Foto: Fototeca online a comunismului românesc
Ion Iliescu și Elena Ceaușescu, în 1976, Foto: Fototeca online a comunismului românesc

Șef al statului timp de 10 ani după revoluție și membru și ministru PCR, un apropiat al familiei Ceaușescu, Ion Iliescu și-a pus puternic amprenta asupra României ultimei jumătăți de secol. De la imaginile în care era surprins în anturajul familiei Ceaușescu, la fotografiile pe când era președintele țării și-l primea la București pe Michael Jackson, numeroase au fost momentele simbolice ce l-au avut în prim plan pe Ion Iliescu.

1968 – Ion Iliescu publica în revista „Femeia” un articol din postura de ministru pentru problemele tineretului.



1970 – Ion Iliescu și Nicolae Ceaușescu la începutul anilor ’70



1976 – Ion Iliescu alături de Nicolae Ceaușescu



Ion Iliescu la Revoluția din 1989



1990 – Ion Iliescu este ales ales președinte al României, pe durata unui mandat de 2 ani.



15 iunie 1990 – Iliescu le mulțumea miilor de mineri adunați la Romexpo după ce aceștia au venit în București și au intervenit în forță împotriva protestatarilor din Piața Universității



1991 – Ion Iliescu îl desemna pe Theodor Stolojan premier



1992 – Michael Jackson vine la București și e primit de Ion Iliescu



1995 – Ion Iliescu este primit la Casa Albă în SUA de către Bill Clinton.

Vizita presedintelui Romaniei Ion Iliescu in SUA; imagine de la primirea de catre Bill Clinton, 25 septembrie 1995. ROMPRES Foto/ ARHIVA

Ion Iliescu dă mâna cu regele Mihai I în 2001



Ion Iliescu și Adrian Năstate în fundal, pe vremea când era premier.



2002 – Ion iliescu și George W. Bush într-un miting la București, după ce România a fost invitată oficial să adere la NATO.

George W. Bush și Ion Iliescu la București în 2002 / Sursă: STEPHEN JAFFE / AFP / Profimedia

2004 – Ion Iliescu, aproape de finalul celui de-al doilea mandat ca președinte al României:



2008 – Mult timp după ce a renunțat la șefia PSD; Iliescu a rămas președinte onorific al partidului





1 Decembrie 2012 – Ion Iliescu participă la parada militară de la Arcul de Triumf de Ziua Națională a României



Ianuarie 2017 – Ion Iliescu părăsește Parchetul General după ce a fost audiat de procurorii militari în dosarul ‘Mineriadă’, în care este acuzat de infracțiuni contra umanității.



Mai 2018 – Ultima apariție publică a lui Iliescu, audiat la Parchetul General

Ion Iliescu nu a mai avut nicio apariție publică din 2018.

