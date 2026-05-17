FOTOGALERIE Momente spectaculoase la Eurovision 2026

Finala Eurovision 2026 a adus pe scena din Viena unele dintre cele mai spectaculoase momente vizuale din ultimii ani, de la decoruri inspirate din mitologie până la prestații cu influențe rock.

Mai multe țări au mizat pe concepte scenice elaborate, coregrafii ample și imagini construite cinematografic.

Cântăreața australiană Delta Goodrem a adus pe scena Eurovision 2026 un moment construit spectaculos vizual, pentru piesa „Eclipse”. Artista a urcat până pe locul al doilea în casele de pariuri după ce a impresionat publicul și juriile cu prestația din semifinala de joi.

Delta Goodrem a apărut într-un decor dominat de lumini albastre și efecte cosmice, înconjurată de fum și de o structură în formă de semilună.

Bulgaria, unul dintre cele mai energice show-uri ale serii

Reprezentanta Bulgariei, Dara, a adus pe scena Eurovision 2026 unul dintre cele mai energice momente ale serii.

Dara, pe numele său complet Darina Yotova, s-a specializat inițial în muzică populară înainte de a se orienta către muzica pop. Foarte populară în Bulgaria, artista domină topurile locale, în special după lansarea celui mai recent album al său, „ADHDARA”, inspirat de diagnosticul de ADHD primit la vârsta adultă, notează News.ro.

Piesa interpretată la Eurovision se numește „Bangaranga”, un titlu dance-pop al cărui nume evocă ritualuri străvechi.

Marea Britanie, o candidatură experimentală

Sam Battle este un inventator de aparate sonore absurde. Cunoscut sub numele de „Look Mum No Computer”, el s-a lansat în 2016 în construirea de instrumente electronice experimentale pentru canalul său de YouTube, care are peste 90 de milioane de vizualizări.

Croația, decor mistic

Croația a adus pe scena Eurovision 2026 unul dintre cele mai misterioase momente ale serii.

Grupul feminin Lelek, format din Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan și Marina Ramljak, poartă un nume care înseamnă „gemet” sau „plângere” în limba croată.

Piesa „Andromeda” se inspiră din tradiția tatuajelor catolice practicate de femeile croate și bosniace în perioada dominației otomane, ca formă de rezistență împotriva convertirii forțate. Melodia evocă memoria mamelor și a femeilor sacrificate, transmisă din generație în generație.

AIDAN, reprezentantul Maltei, interpretează piesa „Bella" în finala Eurovision Song Contest 2026, desfășurată la Viena, Austria, pe 16 mai 2026.

Aidan din Malta a visat la Eurovision încă de la vârsta de şapte ani. A participat de patru ori la Concursul Eurovision din Malta înainte de a fi selectat pentru concurs.

„Bella”, compusă împreună cu Joep van den Boom şi Sarah Bonnici, este o baladă pop care îmbină limbile engleză, malteză şi italiană şi vorbeşte despre dragostea după o despărţire.

Monroe a interpretat „Regarde!” pentru Franţa

În vârstă de 17 ani, cântăreaţa de operă s-a făcut cunoscută prin emisiunea „Prodiges” de pe France 2. Ea a interpretat „Regarde!”, un imn al iubirii puternice, cu accente de operă.

Situată în mod constant în top 5 al caselor de pariuri în săptămânile premergătoare finalei, Monroe a stârnit entuziasm şi pe platformele de streaming.

Marie Myriam cu piesa „L’oiseau et l’enfant” a câştigat Eurovision pentru Franţa în 1977.

Serbia, avalanşă de metal progresiv pe scena de la Viena

Lavina – „avalanşă” în limba sârbă – este o trupă de metal progresiv. Cei şase membri ai săi – Luka Aranđelović (voce), Pavle Aranđelović (clape), Andrija Cvetanović şi Pavle Samardzić (chitară), Nikola Petrović (bas), Bojan Ilić (tobe) şi-au lansat primul album, „Odyssey”, în 2022, înainte de a porni într-un turneu prin Europa, cântând în special la Sziget şi la Eurosonic.

Titlul piesei lor, „Kraj Mene”, înseamnă atât „Lângă mine”, cât şi „Sfârşitul meu” în limba sârbă. Fiind prima piesă a trupei cântată în limba lor maternă, aceasta a fost iniţial compusă în limba engleză, înainte de a fi adaptată în limba sârbă.