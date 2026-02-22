Fotografia și mesajul pentru fostul premier canadian postate de Casa Albă după ce SUA a câștigat aurul olimpic la hochei masculin

Casa Albă a publicat pe rețeaua X o imagine în care un vultur pleșuv își înfige ghearele în capul unei gâște canadiene, la scurt timp după ce echipa masculină de hochei pe gheață a Statelor Unite a învins Canada în finala olimpică de la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026.

Imaginea a fost publicată ca răspuns la un mesaj anterior al fostului premier canadian Justin Trudeau, postat la turneul 4 Nations: Face-Off de anul trecut, potrivit Daily Mail.

„Nu ne puteți lua țara – și nu ne puteți lua jocul”, a scris Trudeau în februarie anul trecut – aproape la un an distanță – după ce Canada a învins Statele Unite în turneul internațional organizat de NHL.

Președintele Donald Trump a reacționat și el la victoria obținută în prelungiri de echipa masculină de hochei pe gheață a Statelor Unite împotriva Canadei, care i-a adus medalia de aur la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026.

„Felicitări marii noastre echipe de hochei a SUA. AU CÂȘTIGAT AURUL”, a scris președintele american Donald Trump pe platforma Truth Social. Într-o altă postare, el a scris: „WOW — CE MECI!!!”.

Echipa Statelor Unite a învins Canada în finala turneului olimpic de hochei, scor 2-1 după prelungiri, și a cucerit medalia de aur pentru a treia oară în istorie, dar pentru prima oară după 1980, în ultima zi a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina.

Golul decisiv al Statelor Unite a fost marcat de Jack Hughes, în primele două minute din prelungiri.

„Iubesc SUA. Îmi iubesc coechipierii. Este de necrezut. Frăția din echipa americană de hochei este atât de puternică și avem atât de multă susținere de la foști jucători. Sunt atât de mândru că sunt american astăzi”, a declarat eroul meciului, Jack Hughes.

Sursa foto: Dreamstime.com