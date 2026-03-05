Fotomodel la 86 de ani. Povestea unei femei ieșite din tipare, în prima ediție a newsletterului „Partea Bună”

Dintotdeauna, femeile s-au simțit presate să se conformeze unor standarde de frumusețe greu de atins. Dacă Photoshop-ul a ridicat ștacheta până la cer, rețelele sociale și inteligența artificială au dus-o la nivel cosmic. Acum câțiva ani, când filtrele de Instagram funcționau deja ca o barieră în calea stimei de sine a oamenilor, Ema-Victoria Drăgan ajungea pentru prima dată pe un podium de modă. Trecuse de 80 de ani, dar nu-i trecuse niciodată prin minte că ar putea ajunge model.

