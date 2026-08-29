Fragment de dronă, găsit pe plaja din Eforie Nord

Un fragment de dronă a fost găsit sâmbătă dimineaţă, pe plajă, la Eforie Nord. Elementul de dronă nu conţinea elemente pirotehnice, informează News.ro.

Sâmbătă, la ora 10.00, o persoană a sesizat direct Poliţia Eforie, cu privire la faptul că, pe plaja Vraja Mării, din Eforie Nord, a găsit un fragment de dronă.

La faţa locului s-a deplasat un echipaj de poliţie, care a ridicat obiectul în cauză, potrivit unor imagini publicate de Ziua de Constanța.

Acesta nu conţine elemente pirotehnice şi a fost predat Gărzii de Coastă Constanţa.

Miercuri, un fragment de dronă a fost descoperit pe plaja din Olimp. Drona, cu încărcătură explozivă, a fost detonată.

Un alt fragment de dronă a fost descoperit, marţi seară, în apropierea Cazinoului din Constanţa.

Obiectul fusese adus de mare între stabilopozii de lângă faleză şi a fost observat de cei care se plimbau prin zonă. Ei au anunţat autorităţile, care au ridicat obiectul.