Franța a anunțat oficial la ONU recunoașterea statului palestinian: „Nimic nu justifică războiul în curs din Gaza” / Reacția de nemulțumire a lui Trump

Israelul și SUA au susținut că recunoașterea statului palestinian ar recompensa organizația teroristă Hamas, scriu Reuters și BBC.

Franța a recunoscut oficial statul palestinian luni, devenind ultima dintr-o serie de state care au făcut deja acest pas la Adunarea Generală a ONU.

În discursul său la ONU, la New York, președintele Emmanuel Macron a declarat că „a sosit momentul păcii” și că „nimic nu justifică războiul în curs din Gaza”.

Belgia, Luxemburg, Malta, Andorra și San Marino urmează să recunoască, de asemenea, statul palestinian, după ce Marea Britanie, Canada, Australia și Portugalia au anunțat recunoașterea duminică.

Președintele Donald Trump „nu este de acord” cu aliații SUA care au anunțat recunoașterea statului palestinian și „consideră că aceasta este o recompensă pentru Hamas”, a declarat luni purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Trump „consideră că acest lucru nu contribuie în niciun fel la eliberarea ostaticilor, care este obiectivul principal în acest moment în Gaza”, a spus Leavitt. „Nu contribuie în niciun fel la încheierea acestui conflict și la încetarea acestui război”, a spus ea.

Trump urmează să se adreseze Adunării Generale a ONU marți.

Presiuni asupra Israelului

Luni, SUA nu au participat la summitul de o zi găzduit de Franța și Arabia Saudită, care s-a concentrat pe planurile pentru o soluție cu două state la conflict. Statele membre G7 Germania și Italia au fost, de asemenea, absente.

Presiunea internațională asupra Israelului crește din cauza crizei umanitare din Gaza și a construirii de noi colonii în Cisiordania.

Israelul a declarat la rândul său că recunoașterea statului palestinian ar recompensa Hamas pentru atacul terorist din 7 octombrie 2023 asupra Israelului, în care aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise și 251 luate ostatice.

De atunci, peste 65.000 de palestinieni au fost uciși de Israel, potrivit ministerului sănătății din Gaza, condus de Hamas.

Forțele israeliene desfășoară în prezent o ofensivă terestră cu scopul de a prelua controlul asupra orașului Gaza, unde locuiau un milion de oameni și unde luna trecută a fost confirmată foametea.

Anunțul Comisiei Europene

Macron a declarat în cadrul conferinței că a sosit momentul pentru încheierea războiului și eliberarea ostaticilor israelieni ținuți prizonieri de Hamas.

El a avertizat asupra „pericolului războaielor fără sfârșit” și a afirmat că „dreptatea trebuie să prevaleze întotdeauna asupra forței”.

Comunitatea internațională nu a reușit să construiască o pace justă și durabilă în Orientul Mijlociu, a spus el, adăugând că „trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a păstra posibilitatea unei soluții cu două state” care ar vedea „Israelul și Palestina alături, în pace și securitate”.

Ministrul de externe al Arabiei Saudite, Faisal bin Farhan Al Saud, s-a adresat, de asemenea, ONU, în numele prințului moștenitor Mohammed bin Salman.

El a reiterat că soluția cu două state este singura modalitate de a obține o pace durabilă în regiune.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că UE va crea un nou instrument financiar pentru reconstrucția Gazei.

„Trebuie să facem cu toții mai mult”, a declarat ea în fața Adunării Generale a ONU. „De aceea vom înființa un grup de donatori pentru Palestina”, a adăugat șefa executivului UE.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a calificat situația din Gaza ca fiind „intolerabilă din punct de vedere moral, juridic și politic” și a afirmat că soluția celor două state este „singura cale credibilă” către pace între israelieni și palestinieni.

Abbas: „Ceea ce ne dorim este un stat unificat, fără arme”

Președintele palestinian Mahmoud Abbas, căruia i s-a interzis să participe personal la Adunarea Generală a ONU după ce SUA i-au revocat viza lui și altor oficiali palestinieni, s-a adresat conferinței prin legătură video.

El a cerut un armistițiu permanent și a afirmat că Hamas nu poate avea niciun rol în guvernarea Gazei, solicitând grupului să „predea armele” Autorității Palestiniene (AP).

„Ceea ce ne dorim este un stat unificat, fără arme”, a declarat el.

Abbas a condamnat, de asemenea, atacul Hamas din 7 octombrie 2023 asupra sudului Israelului și s-a adresat israelienilor, spunând: „Viitorul nostru și al vostru depinde de pace. Ajunge cu violența și războiul”.