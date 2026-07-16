Franța a soluționat după 400 de ani o dispută de graniță cu Olanda

Adunarea Națională de la Paris a aprobat joi o lege care stabilește oficial prin legislație granița unei insule din Caraibe, la aproape patru secole după ce guvernele Franței și Olandei au convenit să o împartă, relatează Politico.

Parlamentarii francezi au adoptat un proiect de lege care autorizează ratificarea unui acord din 2023 „privind delimitarea frontierei dintre Franța (Saint-Martin) și Olanda (Sint Maarten)”.

Tratatul oferă certitudine juridică uneia dintre cele mai neobișnuite frontiere ale Europei: o graniță deschisă între teritoriul Uniunii Europene de pe partea franceză și Sint Maarten, o țară autonomă din cadrul Regatului Olandei, din care mai fac parte Olanda, Aruba și Curaçao, dar care se află în afara Uniunii Europene.

Locuitorii circulă liber între cele două părți în fiecare zi, deși trăiesc sub regimuri diferite în materie de vamă, imigrație și fiscalitate.

O dispută de graniță ce datează de pe vremea regelui Ludovic al XIV-lea

Granița datează din 1648, când Franța și Țările de Jos au convenit să împartă insula caraibiană Saint Martin, însă nu au delimitat niciodată cu precizie frontiera. În schimb, de-a lungul secolelor s-a conturat o frontieră de facto, care a generat în mod repetat dispute privind autorizațiile, aplicarea legii și administrarea mediului în zona lagunei.

În cele din urmă, a fost nevoie de uraganul Irma din 2017, care a devastat peste 95% dintre clădirile insulei, pentru ca Parisul și Haga să decidă în sfârșit să soluționeze această problemă.

„Franța poate fi mândră că a rezolvat unul dintre cele mai vechi litigii teritoriale ale sale”, a scris deputatul Bertrand Bouyx, care a coordonat promovarea proiectului de lege în parlament, într-un raport care însoțește actul normativ.

Tratatul va intra oficial în vigoare după ce va fi ratificat și de către Olanda.

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