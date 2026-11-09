Franța acuză oficial un actor statal că se află în spatele sabotajului asupra frigiderelor din supermarketuri

Franța a acuzat luni Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran că se află în spatele atacului cibernetic asupra echipamentelor frigorifice din supermarketurile franceze, potrivit BBC și Reuters.

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că Iranul va suporta consecințele acestor atacuri.

„Pot confirma că responsabilitatea pentru acest atac revine Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran. Este un atac de o amploare fără precedent și de o agresivitate fără precedent”, a declarat Jean-Noël Barrot, potrivit AFP.

„L-am convocat luni, așa cum era firesc, pe ambasadorul Iranului în Franța, pentru a protesta ferm față de acest act extrem de grav. Vom impune sancțiuni la nivel european împotriva tuturor celor responsabili pentru acest atac”, a adăugat șeful diplomației franceze.

Incidentul, care a avut loc luna trecută, a provocat încălzirea frigiderelor și congelatoarelor din sute de supermarketuri din Franța, ducând la alterarea unor produse proaspete și congelate în valoare estimată de zeci de milioane de euro.

Iranul nu a reacționat până acum la aceste acuzații.

Între timp, Parchetul din Paris a anunțat că a solicitat emiterea unor mandate internaționale de arestare pe numele liderului grupării Shahid Kaveh, o unitate de atacuri cibernetice afiliată Gardienilor Revoluției, precum și pe numele celor doi adjuncți ai acestuia.

Un al doilea val de atacuri a vizat și băncile de sânge

Atacul cibernetic din 11 octombrie, care a permis modificarea de la distanță a setărilor de temperatură ale frigiderelor comerciale din sute de magazine, pare să fi fost relativ ușor de executat, au declarat anterior experți în securitate cibernetică pentru Reuters.

Compania care produce o mare parte dintre echipamentele afectate a precizat că mai multe dintre acestea erau depășite tehnologic sau funcționau cu versiuni învechite ale programelor interne (firmware), ceea ce le-ar fi putut face vulnerabile în fața atacurilor hackerilor.

Consecințele au fost însă grave. În unele cazuri, temperatura frigiderelor a crescut atât de mult încât echipamentele au luat foc. În orele care au urmat atacului cibernetic, angajații supermarketurilor au aruncat cutii întregi cu carne alterată și înghețată topită.

Costurile totale ale atacului la nivel național ar putea ajunge la zeci de milioane de euro, a estimat proprietarul unui supermarket din Franța.

Atacurile din octombrie au fost urmate, în această lună, de un al doilea val de atacuri cibernetice, care a vizat peste 100 de unități din Europa. Printre echipamentele afectate s-au numărat și frigidere folosite de băncile de sânge din Franța, angajații fiind nevoiți să mute o parte din rezervele de sânge în alte instalații frigorifice.

În România, șase magazine din România aparţinând aceluiaşi lanţ comercial au fost vizate de un posibil atac informatic asemănător, unde echipamentele frigorifice au înregistrat brusc temperaturi neobişnuit de ridicate.