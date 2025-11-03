Franța amenință Shein în cazul păpușilor sexuale cu aspect de copil apărute la vânzare: „Aceste obiecte îngrozitoare sunt ilegale”

Franța a avertizat luni Shein că ar putea să-i interzică accesul pe piață dacă retailerul online chinez va pune iar la vânzare păpuși sexuale cu aspect de copil, pe care Shein le-a retras de la vânzare după presiuni din partea autorităților de reglementare, potrivit Reuters.

„Dacă o astfel de conduită se repetă, am avea dreptul legal de a opri accesul Shein pe piața franceză”, a declarat luni ministrul francez al Economiei și Finanțelor, Roland Lescure, pentru BFM TV.

„Aceste obiecte îngrozitoare sunt ilegale” și „va avea loc o anchetă judiciară”, a spus el.

„Este prevăzut în lege”, a avertizat ministrul Economiei, precizând că așa ceva este asimilat „actelor teroriste, traficului de stupefiante și obiectelor pedopornografice”.

În cazul conținutului pedopornografic, directorii de companii riscă șapte ani de închisoare și o amendă de 100.000 de euro.

Reacția vine după ce duminică, retailerul online chinez a anunțat că a retras de la vânzare păpușile sexuale cu aspect de copii după ce acestea au fost găsite pe site-ul său de către autoritatea franceză de protecție a consumatorilor.

Direcția Generală pentru Concurență, Protecția Consumatorilor și Controlul Fraudelor (DGCCRF) din Franța a spus sâmbătă seara că a identificat păpușile pe site-ul web, împreună cu alte câteva articole pornografice, cum ar fi păpuși sexuale cu aspect adult, și a raportat problema autorităților judiciare.

„Descrierea și clasificarea lor pe site nu lasă niciun dubiu cu privire la natura pornografică a conținutului”, a declarat DGCCRF într-un comunicat.

Agenția a adăugat că nicio măsură de filtrare nu limitează în mod eficient accesul minorilor sau al publicului sensibil la acest conținut pornografic pe site-ul Shein.

Contactată de Reuters, Shein a transmis printr-un e-mail că „produsele în cauză au fost imediat retrase de pe platformă de îndată ce am luat cunoștință de aceste deficiențe majore”.

Acest caz vine în contextul în care compania chineză de fast-fashion urmează să deschidă miercuri un magazin fizic, primul al său din Franța, la Bazar de l’Hôtel de Ville (BVH) din Paris.

Anunțul a fost criticat de retailerii francezi convenționali de îmbrăcăminte, care susțin că Shein le subminează modelul de afaceri cu prețurile sale extrem de mici.

Shein intenționează, de asemenea, să deschidă alte cinci magazine în cadrul magazinelor Galeries Lafayette, în Angers, Dijon, Grenoble, Limoges și Reims.

