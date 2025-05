Franța, atentă la România: Marine Le Pen și-a anunțat „sprijinul deplin” pentru George Simion / Nicușor Dan, susținut de o lideră a partidului lui Emmanuel Macron

În vreme ce lidera extremei-drepte franceze îl susține pe Simion, lidera grupului centrist Renew din Parlamentul European, membră a partidului Renaissance, al președintelui Franței, vrea o campanie pentru Nicușor Dan, potrivit declarațiilor făcute la postul Franceinfo

Lidera opoziției franceze Marine Le Pen și-a anunțat duminică susținerea pentru George Simion în alegerile prezidențiale din România.

„În România, alegerile prezidențiale au fost pur și simplu anulate, cu binecuvântarea Comisiei Europene”, a spus ea, cu referire la scrutinul prezidențial din noiembrie 2024, câștigat de Călin Georgescu, apoi anulat.

„Doresc să-mi exprim sprijinul deplin pentru George Simion, care s-a impus duminica trecută în primul tur, cu peste 40% din voturi”, a adăugat Le Pen, într-o declarație care a fost postată și pe pagina sa de pe platforma X.

En Roumanie, l’élection présidentielle a été purement et simplement annulée, avec la bénédiction de la Commission européenne.



Je veux dire, ici, mon plein et entier soutien à George Simion, arrivé en tête du premier tour dimanche dernier, avec plus de 40 % des voix ! @PatriotsEU pic.twitter.com/sr4aexwEc2