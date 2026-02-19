Franța critică Comisia Europeană pentru prezența la Consiliul pentru Pace al lui Trump. Ce reproșează Parisul

Comisia Europeană a fost reprezentată la Washington de comisara sa pentru Mediterana, Dubravka Suica. Iar Parisul nu a fost mulțumit de această decizie, scrie Reuters.

Franța este surprinsă de faptul că Comisia Europeană a trimis o reprezentantă la Consiliul pentru Pace de la Washington, afirmând că aceasta nu are mandatul de a reprezenta statele membre, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului de externe.

Pascal Confavreux a declarat că, în ceea ce privește Parisul, Consiliul pentru Pace trebuie să se concentreze asupra Gazei, în conformitate cu o rezoluție a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, și că, până când această ambiguitate nu va fi eliminată, Franța nu va participa.

„În ceea ce privește Comisia Europeană și participarea sa, în realitate suntem surprinși, deoarece aceasta nu are mandat din partea Consiliului pentru a participa”, a declarat el reporterilor, referindu-se la Consiliul European.

Explicația Comisiei Europene

Președintele SUA, Donald Trump, a prezidat joi prima reuniune a Consiliului său pentru Pace, la care a fost prezent și Nicușor Dan, care a reprezentat România cu statut de observator.

Majoritatea guvernelor europene au ales să nu trimită reprezentanți de rang înalt la reuniune, dar Comisia Europeană a declarat că comisara sa pentru Mediterana, Dubravka Suica, va participa.

„Obiectivul nostru este clar: acțiune coordonată, guvernanță responsabilă și rezultate tangibile pentru poporul palestinian”, a scris Suica joi pe platforma de socializare X, înaintea reuniunii.

În vreme ce Suica a participat în calitate de observator, mai multe state membre ale UE și-au exprimat îngrijorarea cu privire la prezența unui comisar european la o reuniune a unui organism pe care multe guverne ale UE îl consideră ca subminând dreptul internațional.

„Este surprinzător”

Unii diplomați au pus sub semnul întrebării și faptul că Comisia Europeană are mandatul de a decide trimiterea unui reprezentant fără aprobarea capitalelor.

„Este surprinzător că Comisia a decis să fie reprezentată la eveniment, având în vedere că numeroase țări și-au exprimat îngrijorarea cu privire la potențiala sa instrumentalizare și au pus sub semnul întrebării credibilitatea unei inițiative care pare să urmărească înlocuirea Organizației Națiunilor Unite”, a declarat un diplomat belgian.

Europenii au fost, de asemenea, împărțiți în ceea ce privește modul de abordare a reuniunii conduse de SUA, unii trimițând oficiali în calitate de observatori. Regatul Unit și Germania au trimis ambasadori la eveniment, în timp ce Franța a optat să nu fie reprezentată.

Dintre statele europene cu statut de observator, România a fost singura reprezentată la cel mai înalt nivel.

Comisia a apărat participarea lui Suica ca fiind în conformitate cu angajamentul său de a pune în aplicare un armistițiu și ca parte a eforturilor instituției de a sprijini redresarea și reconstrucția Gazei.